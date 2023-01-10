冠軍咖啡登台北101雲中城堡　88樓「天空興波」5大亮點曝

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由2016年WBS世界咖啡師大賽冠軍吳則霖所創立的「Simple Kaffa興波咖啡」，連續兩年獲得國際觀光情報網站評選為「世界最佳咖啡館」，更獲「全球50間最棒咖啡館」第一名殊榮。吳則霖坦言，過去疫情之下，一直不斷思考咖啡產業在哪？吳則霖透露「興波咖啡」將進軍國際，未來主要會切割成三個定位。
繼鄰近華山文創園區、注重產品與服務的「Simple Kaffa Flagship興波咖啡旗艦店」，去年9月還一次在金華街展店2間，包括位於「榕錦時光生活園區」內，以頂級咖啡競標豆為主打的「Simple Kaffa The Coffee One」，以及採外帶形式的「興波咖啡超級棧」。
興波咖啡耗時3年！登台北101 88樓開設高空旗艦店「天空興波」
創辦人吳則霖直言，興波咖啡旗艦店開設的最大重點在於「場域有沒有特殊性」，能與產品與服務結合。他坦言「當初跟台北101談『天空興波』的展店合作，其實談了將近3年時間」，登高88樓、宛如未來即將進軍全球的目標，無論是在台灣或放眼亞洲，都是絕無僅有的景致與地點；同時也能更貼近國際旅客，為品牌加分。
位在「天空興波」面對台北101北面，可欣賞松山機場飛機起降、陽明山山景，左前方還可看得到淡水河出海口；「天空興波」有如一座雲中城堡，希望給消費者無邊際視野，以及極致五感體驗。
台北101大樓事業處營運長劉家豪也表示，台北101以大片落地窗景融合藝術品的現代空間設計，重新改裝88樓嶄新空間，除了世界冠軍咖啡「天空興波」，未來還會有台北 101 可對外租借的場地空間SPACE 88，預計最快於今年4月正式對外發表。
雲中城堡「天空興波」 坐擁高山森林、宛如浮島縹緲
「天空興波 Simple Kaffa Sola」蘊含日文「Sola」天空之意，也融合義大利文「唯 一、單獨」的意思。店內空間再次委由擅長將迷人詩意融入空間細節的「硬是設計」操刀，創辦人吳透以「天空之城」 為主題，打造彷如畫作般的環狀吧檯，以綠色台灣蛇紋石拼砌成有如山城基座的底部，高山苔綠則被山形玻璃象徵的凜冰封存在吧檯後方。
從森林、山徑到雲間的「天空興波 Simple Kaffa Sola」，吧檯意象更一路延伸至座位區，進入店內彷彿坐擁高山森林、宛如浮島般縹緲，於此有種在森林裡登頂的安定感，登高又有虛無縹緲的意境，把台北城市美景盡收眼底。
古今交融！藝術共融「天空興波」
「天空興波」店內最搶眼的莫過於，吧檯內天花板宛如漂浮雲朵般的群山，其實是出自新銳藝術家康力升之手的《浮島》作品；而座位區牆面上，長達11米的大型藝術裝置也展現同樣概念，由「硬是設計」與「煙花蕨醒 Hanabi Plant」共同創作，將經過處理的栓皮櫟樹皮，迤邐拾綴永生苔綠，模擬距今5千年前，古台北淡水河還是沼澤的狀態，大澤漸漸乾涸，蜿蜒的淡水河階浮出地面，兩岸森林幽靄蓊鬱的地貌，古今交融、對比是日台北101「天空興波」窗前俯瞰的淡水河岸。
台北101限定「天空綜合」黑咖啡 獨家咖啡調酒
考量到「天空興波」從白天至入夜的絕美景致，誕生台北101限定黑咖啡「天空綜合」，選用中深焙配方豆，以衣索比亞水洗搭配宏都拉斯水洗， 啜飲帶有柑橘、花香、果乾、烏龍茶調性；更全新打造獨家咖啡調酒系列，包括2016年吳則霖代表台灣參加世界咖啡調酒大賽，獲得台灣咖啡界史上最佳成績的三款作品，分別是以威士忌為基底的「愛爾蘭咖啡」、融合威士忌、琴酒與橙香干邑的 「晨霧」，以及蘭姆酒與橙香干邑的「斜陽」。
其中以淺焙衣索比亞水洗豆，萃取出帶有柑橘、花香調的濃縮咖啡，「斜陽」調和了蘭姆酒與橙香干邑甜蜜風味後，再結合台灣輕焙烏龍茶不知春的奶香尾韻，成為台北101「天空興波」獨有飲品。
台北101 88樓「天空興波」營業資訊
地址：台北市信義區信義路五段7號88樓
入口／候位處：台北101辦公大樓 2F 高空餐廳櫃檯（1F信義大廳搭乘手扶梯至2F）
營業時間：1/17起試營運12:00-20:00 ; 1/12～1/16 12:00-18:00（僅開放部分座位）
春節期間異動：1/21除夕公休、1/22初一～1/26初五12:00-18:00
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