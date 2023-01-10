桃園黃帝雷藏寺迎財神大法會　蓮生活佛盧勝彥親臨主壇

我是廣告 請繼續往下閱讀
在全球疫情趨緩下，所有信眾都希望迎財神、旺家門，一掃過去低迷經濟噩夢。在聖尊蓮生活佛一席話，「財神會到今天到場的信眾家」，現場響起如雷掌聲，希望受到財神眷顧，一掃疫情陰霾。聖尊蓮生活佛盧勝彥表示，今年是全球與病毒共存的第一年，慢慢視病毒為「流感」，也意味過去封閉與約束造成經濟下滑，都會慢慢復元。「迎財神」在今年也顯得格外重要，聖尊蓮生活佛也勉勵信眾，經由「萬佛手無極眼金母」超勝大法的加持，能讓到場信眾們旺經濟、去厄運。
在眾財神及仙女的引領下，聖尊蓮生活佛高昇法王座，依水供儀軌一一清淨，召請法會主尊瑤池金母、諸佛菩薩、金剛護法、諸天神眾、密教五財神、五路財神、南方財神、福神、喜神及海陸空大財神，帶領眾人做大供養及懺悔。期望依此法會功德，眾人能得賜法財、戒財、信財、聞財、思財、慧財及懺悔財。
聖尊蓮生活佛表示，自己從26歲起，每天都會拜瑤池金母，並在會場傳授主尊萬佛手無極眼金母的手印、心咒、形相，他指出，瑤池金母有500萬化身，自然是萬隻佛手無極眼，祂能讓我們心想事成，摒棄惡念。聖尊蓮生活佛盧勝彥強調，專一就有力量，只要有精神毅力，什麼事情都可以成功，但信眾們一定要斷惡念、要行善。聖尊蓮生活佛也提到萬佛手無極眼金母就是財神、信眾虔誠信奉即可得正財。信眾如要求桃花及易性緣、可修咕魯咕咧佛母法及愛染明王法即可得大桃花。
最後壓軸，由聖尊蓮生活佛親自主持灌頂，搖鈴鼓、金剛鈴杵，賜大福加持眾等接財神，為新的一年助旺經濟、旺福、旺財、旺壽。