台中重劃工程款浮報？ 學者：工程款應滾動調節

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陳建元教授表示，土地開發時程長、金額大、牽涉的人多，風險當然很高。現今都市更新開發機制，就設計一個風險管理費，視為對實施者投入資本、創意、管理技術與風險承擔，所應獲取對應之報酬，費率在總成本10%-14%之間。簡單來說，就是不可測的風險與難以量化的支出成本，都包含在這裡。
陳建元說，以往民間自辦土地重劃，在開發成本內，沒有明文寫出這樣的風險管理費，依然有不可測的風險與難以量化的支出項目，必須包含在實際開發成本，像是遷移宮廟，除了給地，還要補貼興建費，或釘子戶一拖10年，拆補費和利息的增加，都是工程款在重劃過程不斷浮動增加的因素。
根據市府重劃區的公開資料，營建成本扣除四大管線的工程款，每公頃單價最少的是單元十四為1319萬元，核定時間97年；公辦的12期單價要1555萬元，核定時間96年；時間相近的單元一、二、三和單元八，每公頃單價2360萬元、1771萬元、1615萬元和1807萬元。
陳建元指出，20幾個公辦自辦重劃區，沒有一個工程款低於每公頃1300萬元；但法官以每公頃922萬元標準，認為單元二的1771萬元嚴重浮報，將重劃會人員定罪。陳建元教授質疑，這樣的認定標準是否與現實脫節了？他以實際參與許多都市計畫的專家角度，分析重劃區浮報工程款問題，認為若外界或法界人士以「後見之明」的客觀標準，要求當時的開發者都有「先見之明」，那未來將沒有人敢承擔風險開發土地了。