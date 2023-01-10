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台中重劃工程款浮報？ 學者：工程款應滾動調節

▲台中自辦重劃區工程款被判決浮報，重劃區工程款應否滾動調節引發討論。（圖／業者提供）
▲台中自辦重劃區工程款被判決浮報，重劃區工程款應否滾動調節引發討論。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市自辦重劃區被判決工程款浮報，市議員要求台中市政府全面清查20幾個公辦、自辦重劃區，重劃工程款爭議案引發討論。對此，逢甲大學土地管理系教授陳建元今天表示，若外界或法界以「後見之明」的客觀標準，要求當時開發者都有「先見之明」，那未來政府與民間開發單位，將沒有人敢承擔風險，進行充滿不確定性的土地開發了。

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針對市議員要求全面清查，台中市政府回應，自辦市地重劃是根據平均地權條例規定，本於私法自治的原則展辦重劃，其工程設計規劃由合格技師簽證後，送主管機關審查後執行，市府依規定監督審查，依法行政。公辦市地重劃則由內政部審查核定，工程規劃設計及施工依法辦理。

陳建元教授表示，土地開發時程長、金額大、牽涉的人多，風險當然很高。現今都市更新開發機制，就設計一個風險管理費，視為對實施者投入資本、創意、管理技術與風險承擔，所應獲取對應之報酬，費率在總成本10%-14%之間。簡單來說，就是不可測的風險與難以量化的支出成本，都包含在這裡。

▲台中重劃工程款浮報？ 逢甲大學教授陳建元認為：工程款應滾動調節。（圖／陳建元提供）
▲台中重劃工程款浮報？ 逢甲大學教授陳建元認為：工程款應滾動調節。（圖／陳建元提供）
陳建元說，以往民間自辦土地重劃，在開發成本內，沒有明文寫出這樣的風險管理費，依然有不可測的風險與難以量化的支出項目，必須包含在實際開發成本，像是遷移宮廟，除了給地，還要補貼興建費，或釘子戶一拖10年，拆補費和利息的增加，都是工程款在重劃過程不斷浮動增加的因素。

根據市府重劃區的公開資料，營建成本扣除四大管線的工程款，每公頃單價最少的是單元十四為1319萬元，核定時間97年；公辦的12期單價要1555萬元，核定時間96年；時間相近的單元一、二、三和單元八，每公頃單價2360萬元、1771萬元、1615萬元和1807萬元。

陳建元指出，20幾個公辦自辦重劃區，沒有一個工程款低於每公頃1300萬元；但法官以每公頃922萬元標準，認為單元二的1771萬元嚴重浮報，將重劃會人員定罪。陳建元教授質疑，這樣的認定標準是否與現實脫節了？他以實際參與許多都市計畫的專家角度，分析重劃區浮報工程款問題，認為若外界或法界人士以「後見之明」的客觀標準，要求當時的開發者都有「先見之明」，那未來將沒有人敢承擔風險開發土地了。

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