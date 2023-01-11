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春節前水火逆行！專家點「4星座」遇危機　化解破財法曝

▲水火星同時逆行的相位，將影響到天秤、雙魚、金牛、射手，李靜唯親曝化解方法，讓民眾趨吉避凶化解厄運。（示意圖／取自unsplash）
▲水火星同時逆行的相位，將影響到天秤、雙魚、金牛、射手，李靜唯親曝化解方法，讓民眾趨吉避凶化解厄運。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

吠陀占星專家李靜唯老師指出，從台灣國運的星盤可以看出，從去（2022）年12/18開始至1/18走太陽流月，正坐六宮主管健康的宮位，民眾要特別注意肺部病變意外。偏偏火星逆行一直要到1/13才在金牛座恢復順行，而水星也從12/29開始逆行到1/19，才會在射手座恢復順行，所以一直到今年農曆年之前，火星和水逆形成不祥相位，尤其天秤、雙魚、金牛、射手恐遇到危機，老師也親曝化解方法，讓民眾趨吉避凶化解厄運，避免年前破財荷包失血。

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▲火星在吠陀占星是以凶星來論，李靜唯老師提醒民眾要多加注意。（示意圖／取自unsplash）
▲一直到今年農曆年之前，火星和水逆形成不祥相位，尤其天秤、雙魚、金牛、射手恐運勢低迷。（示意圖／取自unsplash）
天秤座（10/15-11/14）
火星正坐八宮，是感染新冠病毒的高危險群，尤其要注意上呼吸道及頸椎喉嚨甲狀腺暈眩的問題，再加上水逆正沖遷移宮，建議過年前盡量少出遠門，此外也要注意夫妻感情容易被自己忽冷忽熱的情緒影響，或是與手足及合作夥伴產生衝突，切忌亂發脾氣導致火燒功德林而大破財，所以天秤座一定要保持身心愉悅，修身養性財源才會滾滾來！

雙魚座（3/15-4/14）
由於計都羅喉正沖八宮，雙魚座今年都要注意身體和破財問題，再加上火星映射到六宮，1月底前要特別小心車關意外災難，建議可以去捐血驗血避血光。另外水逆坐事業宮與火星產生相位，正沖田宅象徵母親的宮位，農曆年前容易在職場上與長官發生衝突，或是一直要處理許多關於家庭的問題，特別是母親及家中女性長輩的健康都要特別留意防範！

金牛座（5/15-6/14）
火星正坐金牛座，1/13之前另外一半的火氣很大，不擅處理感情的金牛可能一個頭兩個大，即便火星恢復順行，農曆年前又與水逆產生相位，依舊要注意如何與伴侶保持良好的溝通，而不是只會在工作上埋頭苦幹，完全忽略另一半的感受！健康方面則要注意腰腎等舊疾或遺傳性疾病反覆發作。

射手座（12/15-1/14）
火星正座六宮，除了注意染疫風險之外，也要留心膝蓋關節腦神經衰弱等舊疾，冬天一定要好好保暖，農曆年前火星與水逆產生相位，注意自己情緒控管及伴侶溝通問題，職場上的小人合夥是非也會讓你嚴重懷疑自己，已婚之人要注意子女健康及婚外桃花的困擾！

▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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