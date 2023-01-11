春節前水火逆行！專家點「4星座」遇危機　化解破財法曝

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火星正坐八宮，是感染新冠病毒的高危險群，尤其要注意上呼吸道及頸椎喉嚨甲狀腺暈眩的問題，再加上水逆正沖遷移宮，建議過年前盡量少出遠門，此外也要注意夫妻感情容易被自己忽冷忽熱的情緒影響，或是與手足及合作夥伴產生衝突，切忌亂發脾氣導致火燒功德林而大破財，所以天秤座一定要保持身心愉悅，修身養性財源才會滾滾來！
雙魚座（3/15-4/14）
由於計都羅喉正沖八宮，雙魚座今年都要注意身體和破財問題，再加上火星映射到六宮，1月底前要特別小心車關意外災難，建議可以去捐血驗血避血光。另外水逆坐事業宮與火星產生相位，正沖田宅象徵母親的宮位，農曆年前容易在職場上與長官發生衝突，或是一直要處理許多關於家庭的問題，特別是母親及家中女性長輩的健康都要特別留意防範！
金牛座（5/15-6/14）
火星正坐金牛座，1/13之前另外一半的火氣很大，不擅處理感情的金牛可能一個頭兩個大，即便火星恢復順行，農曆年前又與水逆產生相位，依舊要注意如何與伴侶保持良好的溝通，而不是只會在工作上埋頭苦幹，完全忽略另一半的感受！健康方面則要注意腰腎等舊疾或遺傳性疾病反覆發作。
射手座（12/15-1/14）
火星正座六宮，除了注意染疫風險之外，也要留心膝蓋關節腦神經衰弱等舊疾，冬天一定要好好保暖，農曆年前火星與水逆產生相位，注意自己情緒控管及伴侶溝通問題，職場上的小人合夥是非也會讓你嚴重懷疑自己，已婚之人要注意子女健康及婚外桃花的困擾！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。