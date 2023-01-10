深田詠美被國稅局盯上？廠商不滿被放鳥 怒告扯出掏空案
24歲的日本暗黑女星深田詠美，自2017年出道後，就開始專心經營社群，至今推特超過300萬名的粉絲追蹤數，也吸引許多廠商贊助合作，藉此擴張自己的事業版圖，並持續在多項領域闖出天地，前陣子還飛到台灣參與活動，還跟YouTube蔡阿嘎合作。怎料，近日卻被媒體爆料，有耍大牌、放鳥廠商的狀況，甚至疑似涉嫌「掏空案」。
娛樂中心/綜合報導
據日本八卦媒體《週刊文春》9日報導，曾在2021年11月和深田詠美合作的香水品牌「Eimy Latte Eau de Parfum」就爆料，他們總共被深田詠美放鳥2次，一次是發生在同年5月，深田詠美以「化妝出現過敏反應」為由送醫急診，並缺席當天的拍攝工作，結果卻在當天晚上照常在YouTube上直播；第二次是深田詠美直接表示，要參加朋友婚禮，讓廠商前前後後共損失近100萬日圓（大約23萬新台幣）。
廠商人士指出，雖然最終拍攝工作完成，香水也順利上市，深田詠美的經紀人也明確表達歉意，允諾會賠償所有損失費用，但最後音訊全無，無論電話或是電子郵件都沒有回應。直到2022年8月，香水廠商決定告上東京簡易法院，並由法院寄通知信到深田詠美的工作室，要求支付100萬元，怎料，卻因為收件人不在該地址被法院退回。
直到去年12月，廠商成功向法院提出強制執行，封查深田詠美的工作室帳戶，但該帳戶餘額僅剩下大約6000日圓（約新台幣1384元），更離譜的是，廠商還遇到3名國稅局的官員前來告知，說有查到深田詠美的資金出現流動的情況，並要求把所有合同文件通通上繳調查，意味深田詠美疑似有「惡意掏空」的動作。對此《週刊文春》也詢問深田詠美公司此事，但到現在都沒有任何回應，至今深田詠美本人仍照常在推特上更新狀態。（編輯：詹鎰睿）