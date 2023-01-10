澎湖灣婚宴會館寒冬送暖 宴請家扶親子歡樂圍爐

歲末寒冬送暖！草屯鎮澎湖灣時尚婚宴會館今日舉辦愛心餐會，宴請南投家扶中心與華光小天使參與，席開30桌招待親子吃大餐。會館郭春桂總經理表示，提早舉辦圍爐宴，桌桌都有美味佳餚，要讓親子們暖胃又暖心，感受社會帶來的溫暖，也期許新的一年幸福滿滿。
記者金武鳯/台中報導
圍爐宴上，南投家扶弦音飄揚才藝隊，以及漫舞精靈才藝隊精湛演出，讓與會大人小孩一邊享用佳餚，一邊欣賞精彩表演，感受溫馨熱鬧的團圓喜氣。在熱鬧歡樂中，澎湖灣時尚婚宴會館郭春桂總經理，帶領大家「愛要大聲說」，鼓勵孩子們大聲分享愛，將平時藏在心中的感謝與心意向家人、親友大聲說出來，「阿嬤、謝謝妳這麼愛我」、「老師，您最好了」，一串串感恩心聲透過孩子略為靦腆聲音說出，讓大家相當感動。
澎湖灣時尚婚宴會館舉辦愛心圍爐餐會，今年邁入第10年，受助家庭每年皆感受到滿滿的溫暖，要感謝澎湖灣時尚婚宴會館主辦之外，另有櫻花獅子會、風菻獅子會、方愫馨麻糬老店、至新貿易有限公司、草屯同濟會、妮點婚禮佈置、晉唐海產行、收圓國姓廣玄宮管理委員會、郭永興先生、張萬春先生、羅仕聰先生、邱淵武先生、陳寶樹先生等協辦單位共襄義舉，讓熱鬧溫馨的圍爐餐會溫暖每個人的心。
南投家扶中心主任魏季李表示，感謝澎湖灣時尚婚宴會館及所有善心協辦單位與人士，第10度舉辦寒冬送暖愛心圍爐餐會，讓南投家扶受助家庭在年節漸濃之際，感受到社會溫暖並享用美味佳餚。而南投家扶漫舞精靈及弦音飄揚才藝隊為餐會表演，不僅增添熱鬧氣氛，亦累積表演經驗，增加其自信心，讓才藝隊成員展現自我。他並呼籲有更多企業及社會人士，一起關注及幫助弱勢孩童與家庭，共同營造充滿愛的生活環境，陪伴弱勢家庭成長茁壯。