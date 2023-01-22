神準測字占卜！2023年好運降臨在哪　選到它「財運旺翻」

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答案「幸」
意外得到、好「孕」來臨
「幸」字，有寵、得之意。比喻上，如果要得到某種關係或祈求某事，這樣「一」丶「辛」組合字，不是備感無奈，就是心力交瘁；另在五行上，這個字屬「水」，主「腎臟」，不論男女，都涉及「生育問題」。不過，也別太擔心，「辛」字有出頭，代表萬事不用愁。因此，若選到此字的朋友，恭喜你，2023年在結婚及懷孕運勢上最為興旺，凡人無法擋。
答案「福」
開闊視野、一人得勢
「福」字，有幸運、吉祥之意。比喻上，有養家活口的能力，字體由「示」、「畐」組成，展現了擁有一口田的實力。換句話說，就是只要肯腳踏實地，即能擁有吉祥生活。只是，這「畐」字有「逼」之形，可能會遇到公司內部經營權之鬥爭，但整體上你是能平安順利的度過，甚至能藉此翻身。因此，若選到此字的朋友，要開心，2023年，佔據開闊視野下，在事業上最為得勢。
答案「好」
好上加好、雙喜臨門
選這個字的朋友，2023年在婚事上有「雙喜」的運勢。這個字，本身有「美」及「合」的意思；再加上「女」「子」組合字，也代表著「命脈」。所以2023年，有固定伴侶的戀人們要注意囉！好事的發生，會在半推半就下確定婚期，緊接著，透露的訊息，就是有兒有女。單身者則是有遇到天雷勾動地火的桃花好運，甚至在今年迅速閃婚也是大有可能。
答案「運」
考試升遷、成功上岸
選這個字的朋友，2023年在學業或事業上有「高升」的運勢。有「車」，有「辶」(同走)，加上寶「冖」，就類似古代大官所乘坐的「華蓋」。也就是說，今年對於學生、考生、公務人員，好事的發生，就是令人期待的金榜題名，或是出乎意料之外的升遷，是大吉大利的好運氣。另外今年你也是財神爺的寵兒，在正財上是財氣滿滿、不愁吃穿。 2023你可以成功上岸，請別錯過。（編輯：郭佩蓉）
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