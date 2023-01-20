專訪／《婆婆》畢業就被帶進房！羅北安湊合鍾欣凌許傑輝
2023兔年賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，找來超夯台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬主演，包括鍾欣凌、許傑輝、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）。其中飾演蘇家婆婆彩香的鍾欣凌、最愛婆婆的一哥許傑輝接受《NOWnews今日新聞》專訪，鍾欣凌更自爆當年被羅北安湊合的趣事，嚇壞眾人。
記者黃雅琪/台北報導
「她永遠都會讓我們有驚喜的演出方式，她對於表現、表演、表達，她很有自己的特色，我覺得這是最彌足珍貴的！」許傑輝對老朋友鍾欣凌的演技讚譽有加，更希望鍾欣凌能夠擔任領頭羊的角色，將國片市場的熱度再次帶動起來！面對突如其來的讚美，鍾欣凌緊張到狂抓衣角：「其實我小時候看《佳家福》、《母雞帶小鴨》，真的是看他們的戲劇長大的，吸收他們散發出來的魅力跟養分長大。」
從小看著許傑輝演戲長大的鍾欣凌，從沒想過有一天會在劇場與偶像見面，鍾欣凌加碼自爆：「北安老師有試著把我們湊做堆！」一旁的許傑輝補充：「所以她以前看到我就說『矮子猴』過來！」鍾欣凌還原當時情形：「那時候我跟輝哥不熟，可是北安老師他們要去輝哥家玩，問我要不要一起去，我心想為什麼要一起去？」
雖然心中覺得怪怪的，但鍾欣凌還是和大家一起到當時住在三重的許傑輝家中作客，其母親還端出一盤山芋頭請大家吃，當大夥都在房間內玩的時候，大學才剛畢業的鍾欣凌心中依舊忐忑不安，慢慢的才意識到原來大家想把他們「湊做堆」，事後鍾欣凌也有向羅北安的妻子求證，證實自己當年沒猜錯，只是許傑輝對於這段往事早已忘光光，令鍾欣凌驚訝大喊：「所以我讓你那麼沒有印象。」