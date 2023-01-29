專訪／鍾欣凌自爆少女心　曾砸錢追乃哥：幾歲都要追夢

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「每一個人不管幾歲，少女心、少男心還是都在」演出瘋狂粉絲的鍾欣凌心有戚戚焉，她說：「有一次我媽媽在講她的初戀的時候，有一個男生拿著花在公車站等她，即便她現在70幾歲她眼睛發亮耶！就覺得說那個小女孩在她心裡頭，為什麼我們年紀大就不可以這樣子，就把他當成一個夢想，我還是可以勇敢追夢，我還是可以追求我想要追求的東西。」
「我第一張專輯買的是徐乃麟！」鍾欣凌回憶起年少追星經驗：「那時候很流行有兩個卡帶的錄音機，一邊放、一邊錄音還錄給朋友『自製盜版』，那時候花了很多零用錢，我還跟乃哥說『我第一張就買你的，還我錢！』」徐乃麟得知後笑說：「妳現在是怎樣！是覺得買了之後不ok嗎？」逗得全場笑翻。
迷戀上當「農夫」的許傑輝，平時沒工作最喜歡送蔬菜給鄰居鍾欣凌、Ella、林美秀、卜學亮、庹宗康等人，每回到了採收期就會裝成一袋袋分送大家，直到後來意識到自己年紀已漸長，不適合再做這樣勞累的事，變成遇到再給，就像交朋友一樣不必刻意討好對方，自然就好。
種菜還不夠，許傑輝最近又迷上種果樹！他分享住家附近的巷子經常有人倒煙灰，他決定種滿18棵茄苳樹美化學區環境，甚至從家中提水過去澆：「2年多照顧下來，樹已經長得快跟我一樣高！有一天我在澆水，一個老太太走出說『就是你喔！』我以為她要說你是電視明星，結果她說『就是你在這邊種樹種得那麼漂亮』。」許傑輝感動辛苦被人看見，他說：「有一次樹苗被風吹倒，居然被扶正底下還有（固定），就代表說不只我一個人在照顧，有互動耶！」