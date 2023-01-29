獨／女神大躍進！林襄新年出國爭光：希望日本街頭都是我

專訪／鍾欣凌自爆少女心　曾砸錢追乃哥：幾歲都要追夢

▲《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》鍾欣凌（左）、許傑輝片中有多場浪漫對手戲。（圖／記者朱永強攝影）
▲《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》鍾欣凌（左）、許傑輝片中有多場浪漫對手戲。（圖／記者朱永強攝影）

記者黃雅琪/台北報導

超夯台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》金獎班底回娘家，這回以賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》重新回歸大銀幕，主要演員鍾欣凌、許傑輝接受《NOWnews今日新聞》專訪，首次與炎亞綸合作就有多場親密戲的鍾欣凌，頻頻稱讚炎亞綸：「他是一個非常顧大局的小孩，會關照到現場所有的人。」顛覆了她對偶像藝人的想法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》鍾欣凌變身追星狂粉，片中瘋狂對炎亞綸示愛。（圖／威視電影提供）
▲《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》鍾欣凌（右）變身追星狂粉，片中瘋狂對炎亞綸示愛。（圖／威視電影提供）
飾演蘇家婆婆彩香的鍾欣凌，在片中扮起瘋狂粉絲狂追「大明星OO」炎亞綸，不僅偷闖慶功宴、還驚喜變身「兔女僕」，兩人第一次合作就有多場親密互動戲，鍾欣凌表示：「他可能感覺到我的緊張跟不安，有一些比較親密的戲，或是剛開始第一天我們對戲的時候，我覺得他都會用一種玩笑的方法讓我比較放鬆一點。」每當遇到拍攝親密戲前，鍾欣凌就會以大家吃宵夜的藉口來掩飾自己的害羞，但是炎亞綸就會笑說：「沒關係！趕快來拍，長痛不如短痛。」幽默化解尷尬氣氛。

▲《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》鍾欣凌化身追星婆婆，扮兔女僕餵食「大明星OO」炎亞綸。（圖／威視電影提供）
▲《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》鍾欣凌化身追星婆婆，扮兔女僕餵食「大明星OO」炎亞綸。（圖／威視電影提供）
「每一個人不管幾歲，少女心、少男心還是都在」演出瘋狂粉絲的鍾欣凌心有戚戚焉，她說：「有一次我媽媽在講她的初戀的時候，有一個男生拿著花在公車站等她，即便她現在70幾歲她眼睛發亮耶！就覺得說那個小女孩在她心裡頭，為什麼我們年紀大就不可以這樣子，就把他當成一個夢想，我還是可以勇敢追夢，我還是可以追求我想要追求的東西。」

「我第一張專輯買的是徐乃麟！」鍾欣凌回憶起年少追星經驗：「那時候很流行有兩個卡帶的錄音機，一邊放、一邊錄音還錄給朋友『自製盜版』，那時候花了很多零用錢，我還跟乃哥說『我第一張就買你的，還我錢！』」徐乃麟得知後笑說：「妳現在是怎樣！是覺得買了之後不ok嗎？」逗得全場笑翻。

▲許傑輝與96歲老父親採收香蕉。（圖／翻攝自許傑輝臉書）
▲許傑輝（左）與96歲老父親採收香蕉。（圖／翻攝自許傑輝臉書）
迷戀上當「農夫」的許傑輝，平時沒工作最喜歡送蔬菜給鄰居鍾欣凌、Ella、林美秀、卜學亮、庹宗康等人，每回到了採收期就會裝成一袋袋分送大家，直到後來意識到自己年紀已漸長，不適合再做這樣勞累的事，變成遇到再給，就像交朋友一樣不必刻意討好對方，自然就好。

種菜還不夠，許傑輝最近又迷上種果樹！他分享住家附近的巷子經常有人倒煙灰，他決定種滿18棵茄苳樹美化學區環境，甚至從家中提水過去澆：「2年多照顧下來，樹已經長得快跟我一樣高！有一天我在澆水，一個老太太走出說『就是你喔！』我以為她要說你是電視明星，結果她說『就是你在這邊種樹種得那麼漂亮』。」許傑輝感動辛苦被人看見，他說：「有一次樹苗被風吹倒，居然被扶正底下還有（固定），就代表說不只我一個人在照顧，有互動耶！」

鍾欣凌闖禍進警局　曝《我的婆婆》子女「不孝反應」　

《我的婆婆》人夫楊銘威被扒光！與女星「車裡運動」噴汗

炎亞綸「瘋狂粉絲」太誇張！偷水杯、翻飯店垃圾樣樣來

專訪／電影《想見你》許太太快看！許光漢「理想型」公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀