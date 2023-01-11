小甜甜被閨密爆料痛哭　近照曝光「同框魔獸」

小甜甜（張可昀）日前發文透露2022年9月遭到家暴，小13歲老公宋晉賢道歉，強調雙方都有動手，兩人今年1月3日談離婚協議，目前分居中。小甜甜為母則強，即便傳出被閨密爆料心寒痛哭，仍強打精神工作，近日她同框前NBA球星「魔獸」霍華德（dwight howard），引發關注。
娛樂中心／綜合報導
正在趕拍八點檔《市井豪門》的小甜甜，昨（10日）與同劇演員馬國畢等人，趁等戲空檔到林口體育中心打羽球，一行人巧遇正在訓練的桃園雲豹洋將魔獸，小甜甜在IG興奮表示：「魔獸很主動開心和我哈囉想跟我互動！」但稱自己一直被其他人阻擾，作勢生氣，大喊：「奇怪餒！」
小甜甜更新近照，湧入不少網友按讚，不過免不了酸民留言，有人攻擊她的外表，狠譏：「妳好像擋土牆喔！」對此，小甜甜正面回覆：「你不知道黑人（陳建州）覺得台灣牆很美嗎？」情商之高令人敬佩。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110