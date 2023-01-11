高雄夢時代秀泰影城1/14開幕 優惠3天看電影只要100元
秀泰影城進駐高雄夢時代，即將於本週末歡慶開幕，首三日1/14(六)～1/16(一)看電影只要100元！限當天現場現金購買，一人最多可買4張，實在太優惠了，高雄的朋友們可划算一飽眼福。
記者蕭涵云/綜合報導
高雄夢時代原經營15年的喜滿客影城，於去年4/30歇業，改由近年積極拓展高雄市場的秀泰影城接手進駐，斥資2億元整修，打造超過2千席座位。日前曾舉辦首場特映會播放《窒友梅根》，明天1/12還將有《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》公益特映會，為開幕暖身。
高雄夢時代秀泰影城本週末1/14正式啟航，為歡慶開幕，祭出「首三日1/14(六)～1/16(一)看電影只要100元」優惠活動。提醒民眾，將於夢時代1樓幸福廣場集合，早上9點半開賣。最優惠價格100元電影票限當天現場現金購買；預售、網路購票及自購機皆不適用。試營運首三日活動優惠票組數量有限，場次售完為止。
另外，位於台北誠品生活松菸店的誠品電影院，則規劃「早安！周日經典電影院」公布2023第一季片單，收錄了影壇最具指標性的國際三大影展經典大片，包括榮獲法國坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」肯定、伊朗電影大師阿巴斯的《櫻桃的滋味》；為2023奧斯卡金像獎揭幕暖身的獲獎華語電影《臥虎藏龍》，擁有全球逾8億美元超高票房、奪下4項大獎的《全面啟動》；為情人節特獻《愛在》系列雙部曲與《花神咖啡館》等經典之作。