台股早盤下跌逾20點、台積電挫3.5元 航運族群逆勢抗跌
市場等待本週將公布的重要通膨數據之際，美股昨（10）日4大指數全面收高，台北股市今（11）日開高走低，早盤一度小漲20逾點至14822點，不久後翻黑，最低下跌逾20點至14753.71點。晶圓代工龍頭台積電開盤後一度站上488元的位置，盤中同樣翻黑下跌3.5元，來到482.5元。相關台積電概念股像是閎康等表現亮眼，同樣為晶圓代工的聯電則在平盤震盪，南亞科、緯創等股走強。今日盤面焦點為航運族群，貨櫃三雄上漲約1至3%，航空雙雄的長榮航則漲近2%。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數上揚186.45點，或0.56%，收33704.10點。標準普爾指數揚升27.16點，或0.70%，收3919.25點。那斯達克指數上漲106.98點，或1.01%，收10742.63點。費城半導體指數大漲34.537點，或1.29%，收2721.289點。
台北股市今日開高走低，早盤一度小漲20逾點至14822點，不久後翻黑，最低下跌至14780點。晶圓代工龍頭台積電昨日公告 2022 年12月營收1925.6億元，月減13.5%、年增23.9%，終止了連續四個月營收2000億元以上的表現，2022年第4季營收略低預期，全年營收2.26兆元仍創新高，今日股價一度站上488元的位置，盤中紅翻黑下跌3.5元，來到482.5元。相關台積電概念股表現亮眼，像是閎康、漢唐、家登強漲約3至5%。
同樣為晶圓代工的聯電則在平盤震盪，世界先進與力積電小幅下滑0.50%。其他電子股，如聯發科漲0.86%，來到700元，另外，南亞科、緯創、英業達、華碩、和碩、友達走強。至於大立光、國巨則下挫約0.5至1%。
今日盤面焦點為航運族群，其中，貨櫃三雄表現搶眼，長榮、陽明、萬海上漲約1至3%，航空雙雄的長榮航漲近2%，華航則漲約1%。另外，12月營收創歷史高的精剛在開盤後不久，直奔漲停，廷鑫、立端、王道銀行、華電網皆漲逾5至8%。