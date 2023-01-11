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將任滿4年！蘇貞昌交棒成定局　陳建仁傳接任行政院長

▲陳建仁近來高度曝光，被視為接任閣揆的起手式。（圖／記者葉政勳攝）
▲陳建仁近來高度曝光，被視為接任閣揆的起手式。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨於去年大選慘敗後，持續有內閣改組的呼聲。現傳出，現任行政院長蘇貞昌會於今（11）日與總統蔡英文的例會中遞出辭呈，確定交棒行政院長一職；知情人士指出，新任閣揆人選將以前副總統陳建仁呼聲最高，不過國安會秘書長顧立雄、前桃園市長鄭文燦也都有可能出任。

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▲蘇貞昌在陳時中選前之夜冒雨助講，自嘲眼鏡全濕看不清楚，但髮型很適合風雨。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.25）
▲蘇貞昌卸下行政院長職務幾已成定局。（圖／記者葉政勳攝）
民進黨自去年1126九合一大選慘敗後，至今仍未回神，隨著黨主席補選將投票，副總統賴清德同額競選、確定出任黨魁外，內閣大幅改組也被視為執政團隊重整旗鼓的一大指標。

過去一個月來，雖屢傳蘇貞昌將卸任閣揆一職，但黨內也有包含高雄市長陳其邁等人力挺續任，直到上周府院在「發現金」政策上多所轉折，最後由蘇揆率先宣布，都讓人嗅到內閣可能將有所異動的氛圍。

據傳，蘇貞昌已經在打包第二度擔任行政院長後，待了將近4年的行政院長辦公室，並將在今日與蔡英文於每周三的例行會面中，正式遞出辭呈，辭去行政院長一職；行政院發言人羅秉成對此雖表示，院長辦公室近日是針對年節禮品安排包裝及寄送事宜，並無所謂辦公室陸續打包一事，但蘇貞昌即將交棒，政壇普遍認為已成定局。

知情人士指出，接棒的行政院長人選，以陳建仁呼聲最高。陳建仁為卸任副總統，在去年九合一選舉中，即因擔任時任民進黨台北市長候選人陳時中的競選主委，因而再在國人面前有高度曝光；其近來也被拍到赴立法院拜會執政黨立委，並擔任總統特使前往教廷，參加先教宗本篤十六世喪禮，期間會晤日前曾遭中國打壓的香港榮休樞機主教陳日君，一連串動作，被解讀為將出任閣揆的起手式。

不過，黨內人士認為，即將面對2024年總統與立委大選，陳建仁要率領政治性的戰鬥內閣恐是一大挑戰，因而不能排除由曾擔任不分區立委、曾欲參選台北市長的顧立雄，或者學運世代、從幕僚出身的鄭文燦出任，另外，無論由誰組閣，鄭文燦進到行政院則是可以預期的事。

黨內人士也說，蘇貞昌近幾年率領內閣團隊防堵百年大疫，更維持住內政表現，經濟成果還有餘裕讓全民共享，國人不可能完全滿意，但絕對是很優秀的行政院長；而蘇貞昌將在本周六任滿4年，若能做滿4年卸下擔子、優雅交棒，也不失為佳話。

對於內閣改組相關議題，總統府發言人張惇涵10日晚間說，並沒有新的回應，內閣改組議題答案跟之前一樣，有定案就會報告，大家不用過度臆測。

▲（圖／總統府提供）
▲顧立雄也被視為組閣人選之一。（圖／總統府提供）
▲媒體報導稱鄭文燦日前密會英系要角，會中表明有承擔大局的體認。（圖／民進黨提供）
▲卸任桃園市長後，鄭文燦的動向受到各界矚目。（圖／民進黨提供）

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