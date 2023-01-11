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泰國公布「大麻指南」10項規定　遊客想「嗨一下」請小心

▲泰國是東南亞第一個大麻合法化的國家，帶起各式各樣大麻商機。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國是東南亞第一個大麻合法化的國家，帶起各式各樣大麻商機。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

泰國自2022年6月大麻合法化後，吸引許多遊客到此嚐鮮，希望感受「嗨一下」的滋味。泰國衛生部門近日發布「大麻指南」，裡頭列出10項規定，提醒遊客使用大麻需留意事項，以免一不小心樂極生悲。

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泰國在去年6月9日正式將大麻從毒品管制清單移除，成為東南亞首個大麻合法化國家，此一創舉讓不少對大麻感興趣的遊客，選擇赴泰國旅遊，希望能夠藉此機會接觸大麻商品。但泰國政府發現，雖然大麻合法化並且能作為娛樂用途，但相關法規、制度仍未完備，各項規範及銷售規定仍在國會審理中。由於泰國將在今年上半年舉行大選，相關法案是否能在選前通過，目前仍是未知數。

泰國副總理兼衛生部長阿努丁表示，大麻合法化的目的是為了在醫療用途上廣泛應用，並創造更多商機，提醒想到泰國「嗨」的遊客務必三思。

目前大麻相關法律仍處空窗期階段，因此衛生部特別製作英文版本的「大麻指南」，未來還會推出中文、日文、韓文、俄文版本的指南，要求各府觀光辦公室發放，希望國際遊客能夠清楚法律容許的範圍，不要誤觸法網。

在名為「遊客在泰國需要了解的大麻10件事」（10 things tourists need to know about  cannabis in Thailand）中，相關規定如下：

1、不允許個人攜帶大麻種子或部份大麻植栽進出泰國。

2、種植大麻雖然合法，但必須先上食品和藥品委員會的應用程式登記，或透過政府網站註冊。

3、從事大麻花蕾研究、出口、銷售，以及針對商業目的對大麻花蕾加工，需取得官方許可。

4、未滿20歲、孕婦、哺乳期女性不能使用大麻，除非有專業衛生人員監管。

5、持有四氫大麻酚含量逾0.2%的大麻萃取物，以及合成四氫大麻酚，需獲得許可。

6、取得授權的餐廳可提供大麻菜色。

7、透過特定通路可獲得經檢驗核准的大麻保健品。

8、公共場所吸食大麻是違法行為。

9、避免在使用大麻餐飲或保健品後開車。

10、因吸食大麻對健康造成不良後果者，應及時就醫。

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