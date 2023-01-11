泰國公布「大麻指南」10項規定　遊客想「嗨一下」請小心

我是廣告 請繼續往下閱讀
泰國副總理兼衛生部長阿努丁表示，大麻合法化的目的是為了在醫療用途上廣泛應用，並創造更多商機，提醒想到泰國「嗨」的遊客務必三思。
目前大麻相關法律仍處空窗期階段，因此衛生部特別製作英文版本的「大麻指南」，未來還會推出中文、日文、韓文、俄文版本的指南，要求各府觀光辦公室發放，希望國際遊客能夠清楚法律容許的範圍，不要誤觸法網。
在名為「遊客在泰國需要了解的大麻10件事」（10 things tourists need to know about cannabis in Thailand）中，相關規定如下：
1、不允許個人攜帶大麻種子或部份大麻植栽進出泰國。
2、種植大麻雖然合法，但必須先上食品和藥品委員會的應用程式登記，或透過政府網站註冊。
3、從事大麻花蕾研究、出口、銷售，以及針對商業目的對大麻花蕾加工，需取得官方許可。
4、未滿20歲、孕婦、哺乳期女性不能使用大麻，除非有專業衛生人員監管。
5、持有四氫大麻酚含量逾0.2%的大麻萃取物，以及合成四氫大麻酚，需獲得許可。
6、取得授權的餐廳可提供大麻菜色。
7、透過特定通路可獲得經檢驗核准的大麻保健品。
8、公共場所吸食大麻是違法行為。
9、避免在使用大麻餐飲或保健品後開車。
10、因吸食大麻對健康造成不良後果者，應及時就醫。