搶賺觀光財又怕疫情擴散 馬來西亞設中國遊客特別通道
中國自1月8日全面開放邊境，大批遊客出國旅遊，其中又以東南亞國家最受中國遊客歡迎。由於中國仍處於疫情高峰期，為防止遊客入境後疫情迅速擴散，馬來西亞將在國際入境口岸為中國遊客提供特別通道。馬來西亞衞生部10日在新聞發布會發布此一消息，希望中國遊客入境時能夠更快速通關，同時不影響其他遊客的通關時間。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
馬來西亞衞生部表示，過程中若有遊客出現症狀，將交給衞生官員進行進一步的新冠檢測。同時，所有進入馬來西亞的國際遊客必須接受熱敏掃描儀檢查，出現症狀者將接受進一步檢查。
馬來西亞旅遊部長張慶信表示，中國關閉邊境3年，8日重開邊界後將有大量中國旅客入境馬來西亞。對此大馬移民局已採納旅遊部的建議，將在國際機場設立便捷通道，「此舉可最大程度展現馬來西亞對中國旅客的友好及歡迎，同時顧及國人的健康安全，也消除外國旅客對收緊入境措施的擔憂。」
面對大批中國遊客入境馬來西亞，當地許多民眾痛批政府漠視人民的健康安全，在中國疫情嚴峻之際允許中國遊客入境。對此，張慶信強調，政府一直以來都把人民的健康安全放在第一位。 他說：「旅遊部將在不損害人民的安全和健康下，繼續推廣馬來西亞為首選旅遊目的地，同時與衞生部配合，密切觀察情勢。若有必要，會考慮對入境措施作出相應調整。」