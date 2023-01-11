冬天諾羅病毒超兇猛！8歲童發燒肚子痛 全家竟然都中鏢
8歲的阿傑（化名）凌晨開始出現噁心、嘔吐和肚子痛的症狀，被帶來書田診所門診檢查。就診時體溫37.6度，理學檢查顯示「腸音偏快」合併「上腹壓痛」，詢問病史發現，爸爸和媽媽在2~3天前也有類似的症狀，並且伴隨腹瀉，醫師懷疑是「諾羅病毒感染」，開立藥物並特別提醒要勤洗手、加強個人衛生習慣。書田診所小兒科主治醫師蘇軏指出，諾羅病毒流行期為每年11月至隔年3月，傳染力很強，大人與小孩都可能罹患，易引發群聚感染，有時候會誤以為是食物中毒。常見的感染途徑包含食入被病毒污染的食物或水，摸到被病毒污染的物體再觸碰到自己的眼、口、鼻、眼睛黏膜，以及吸入患者的嘔吐物、排泄物產生的飛沫。
記者張志浩/綜合報導
蘇軏表示，若感染諾羅病毒，在經過12~72小時的潛伏期後便會出現症狀，多數在1~3天內便會好轉，常見症狀有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，也可能合併發燒、頭痛、肌肉酸痛等。諾羅病毒的確定診斷需要將患者的糞便送實驗室檢查，然而諾羅病毒沒有特別的抗病毒藥物能使用，因此是否確診諾羅病毒對患者的治療方向影響不大。
臨床上，醫師會依照患者年齡、症狀、接觸史、理學檢查等做出判斷，但不一定會進行糞便檢驗，對於疑似感染諾羅病毒者會以支持性療法為主，給予症狀緩解藥物，不過由於嚴重的嘔吐及腹瀉會造成體液流失，因此在病程中要注意水分和電解質的補充，本身有慢性病或者是年紀較小的兒童要特別小心是否出現脫水的症狀，如尿量明顯減少、精神反應不佳、哭鬧時眼淚減少等，同時會特別衛教以避免交叉傳染。
由於酒精性消毒劑對諾羅病毒效果不佳，患者接觸過的環境及器物表面建議以稀釋過的漂白水消毒，在接觸患者後、用餐前、如廁後也務必用肥皂或洗手乳正確洗手。為避免透過飛沫傳染，接觸患者或是在處理其嘔吐物、排泄物時應配戴口罩。研究指出有些患者即使症狀緩解，散播病毒的能力仍可以持續長達兩週，因此只要家中有病人，便要持續注意上述衛生習慣並盡量避免與其共食。
蘇軏補充，諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，特別是流行期的冬季，千萬不要因為天冷而隨便洗手，要確實的用肥皂或洗手乳把手洗乾淨，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用，另外感染者也要避免處理餐點，以免病毒汙染食物進而傳染給其他人。