把握本週好天氣！年前冷氣團斷崖式降溫 最冷時間曝光
今（11）日東北季風減弱，各地氣溫略微回升，清晨低溫普遍也比昨（10）日高約1度左右。中央氣象局表示，明（12）日起台灣附近轉吹東南風到偏南風，各地氣溫逐日回升，白天還會覺得微熱，不過下週日（1/15）大陸冷氣團來襲，可能出現「斷崖式降溫」，最冷的時間點在下週一、二（1/16、1/17），尤其北部低溫恐怕下探至攝氏11度或更低。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師柯聿寧指出，昨日白天在桃園到大台北有華南雲系中的空檔，出現較晴朗的天氣，不過其他平地區仍然是雲量偏多的情況，入夜到今日上午還是有一波比較明顯雲雨通過，上午期間各地仍有零星降雨的機會，預計中午過後，華南雲系將有減少趨勢，各地在偏東風的環境下回暖輻度會逐漸變大。
柯聿寧說，明日到週六上午，受到東南到偏南風影響，回溫的狀況會明顯，預期北部週五、週六高溫可達26~27度，中南部則有28度左右，不過早晚在西半部地區仍然都有霧或低雲出現機率，外出時仍需要留意能見度狀況，預估週六午後到晚間隨著鋒面接近，西半部、北部沿海平地將有雲系發展，帶來局部短暫雨的機會，天氣開始有些轉變。
此外，氣象局提醒，目前觀測上，下週日（1/15）有一波「大陸冷氣團」侵襲，由於週六相當溫暖，下週日白天冷空氣影響後，將出現大幅度的降溫，北部、東半部地區低溫來到攝氏14度，白天則只有攝氏20度左右，下週一更是只剩攝氏11~12度，感受明顯偏冷；預期冷空氣將持續影響到小年夜（1/20），北部迎風面的水氣略多，感受濕寒，中部天氣相對較好，但早晚的溫度也有寒意。