空軍「天龍操演」模擬空戰　F-16全遭幻象2000戰機擊落！

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空軍年度重要演訓「戰術總驗收」，又稱「天龍操演」，在空勤部分計有空戰王、箭靶王、炸射王等獎項。榮獲空軍年度戰術總驗收「空戰王-任務領隊」的第42作戰隊中校作戰長莊惟博表示，在模擬空戰中派出4架幻象2000戰機迎擊4架扮演紅軍的F-16戰機，藉由隊友間良好訓練與默契配合，將4架F-16全數擊落，幻象2000戰機則有一架遭擊落，獲得4:1的戰機。
1980年代由於空軍F-104、F-5E/F等主力戰機日漸老化，空軍開始尋求新一代戰機，除了自製F-CK-1經國號（IDF）戰機外，也開始向外尋找新一代戰機。1989年時任參謀總長郝柏村訪問法國後，促成法方出售60架幻象2000-5型戰機，並於1997年交付首批6架幻象機。
我國採購的幻象2000-5型戰機搭配RDY雷達，擁有多種對地/空作戰模式，能夠同時追蹤8個目標，可一次發射4枚雲母（MICA）中程空對空飛彈攻擊，成軍初期是空軍三款新主力戰機中，戰力最強者。
不過，幻象2000服役以來傳出不少狀況。幻象2000的維護與操作費用比F-16跟國產IDF經國號戰機高昂，每小時作業費用高達80萬元，比F-16的16萬元、經國號戰機的25萬元高出許多，一年的維修成本也高達1400萬元。在經國號戰機與F-16戰機升級成F-16V規格後，幻象200成為空軍三型主力戰機中唯一未獲升級。