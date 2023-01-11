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空軍「天龍操演」模擬空戰　F-16全遭幻象2000戰機擊落！

▲空軍第2聯隊幻象2000戰機起飛升空。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.11）
▲空軍第2聯隊幻象2000戰機起飛升空。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.11）

記者呂炯昌／新竹報導

空軍去年11月舉行年度重要演訓「天龍操演」空中實兵科目，在模擬空戰課目中，空軍第2聯隊4架幻象2000戰機擊落4架F-16戰機，幻象2000戰機僅1架被擊落，展現幻象2000戰機的優異性能。

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國軍112年春節加強戰備媒體邀訪，今（11）日前往空軍新竹基地第2聯隊採訪，展示列隊滑行等課目，原訂之幻象2000低空衝場項目則因爲新竹天候不佳，雲層過厚而取消。

空軍年度重要演訓「戰術總驗收」，又稱「天龍操演」，在空勤部分計有空戰王、箭靶王、炸射王等獎項。榮獲空軍年度戰術總驗收「空戰王-任務領隊」的第42作戰隊中校作戰長莊惟博表示，在模擬空戰中派出4架幻象2000戰機迎擊4架扮演紅軍的F-16戰機，藉由隊友間良好訓練與默契配合，將4架F-16全數擊落，幻象2000戰機則有一架遭擊落，獲得4:1的戰機。

1980年代由於空軍F-104、F-5E/F等主力戰機日漸老化，空軍開始尋求新一代戰機，除了自製F-CK-1經國號（IDF）戰機外，也開始向外尋找新一代戰機。1989年時任參謀總長郝柏村訪問法國後，促成法方出售60架幻象2000-5型戰機，並於1997年交付首批6架幻象機。

我國採購的幻象2000-5型戰機搭配RDY雷達，擁有多種對地/空作戰模式，能夠同時追蹤8個目標，可一次發射4枚雲母（MICA）中程空對空飛彈攻擊，成軍初期是空軍三款新主力戰機中，戰力最強者。

不過，幻象2000服役以來傳出不少狀況。幻象2000的維護與操作費用比F-16跟國產IDF經國號戰機高昂，每小時作業費用高達80萬元，比F-16的16萬元、經國號戰機的25萬元高出許多，一年的維修成本也高達1400萬元。在經國號戰機與F-16戰機升級成F-16V規格後，幻象200成為空軍三型主力戰機中唯一未獲升級。

▲幻象2000戰機制空武器掛載，機腹下掛載雲母中程空對空飛彈，翼下掛魔法短程空對空飛彈。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.11）
▲幻象2000戰機制空武器掛載，機腹下掛載雲母中程空對空飛彈，翼下掛魔法短程空對空飛彈。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.11）

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