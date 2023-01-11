特企／歌林攜手節能補助愛地球　1月上路「最高省5000」

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同樣列為節能補助產品的還有一天24小時不休息的電冰箱，歌林變頻雙門485L、579L大容量冰箱系列，可裝食材變更多，年耗電量卻仍能維持在300度左右。同時具備ECO節能模式，夜間或長期外出時，可選擇此功能調節耗電功率，聰明省電費。現在購買有效內容積400公升以上電冰箱，可再獲得2000元退稅補助，是多人家庭的最佳選擇。
貨物退稅申請延長 免汰換現買現省
節能補助條件除了得購買一級能效冷氣或電冰箱，還必須確實汰換舊機，向環保署索取廢四機回收聯單第三聯才能申請。貨物稅減免補助則只須購買能效一級或二級冷氣、電冰箱、除濕機之新機，就可以視級距的不同，退還500到2000元稅額。歌林除濕機KJ-A2711B與全系列變頻冷暖空調與電冰箱，皆為一級或二級能效，民眾只要於購買次日後，備妥發票與相關證明文件，以紙本或線上申請，國稅局審核後便會直撥退稅或支票退稅，補助期間至2023年6月14日為止，消費者可要把握機會，要買要快!
歌林冰箱系列屬一級或二級能效，並使用R600a冷媒，有助於保護臭氧層不被破壞。歌林冷暖空調RK03與09R全系列不僅皆為一級能效，還榮獲節能標章、環保標章認證，其使用的R32環保新冷媒更容易回收，大幅減少二氧化碳排放，降低全球暖化係數。
臺灣住宅用電占全國百分之二十，其中冷氣與電冰箱占百分之四十。要落實減碳生活，不只是培養隨手關燈的習慣，換一台節能新家電，更有助於省下電費，提升能源使用效率，降低對地球的傷害。新的一年，守護自己的荷包，守護我們的地球。