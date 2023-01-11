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酒後開車！張善政辯「只抿一下」　綠抨擊、籲坦承喝幾CC

▲張善政酒後開車惹議，後續的辯解行為也引發綠營齊抨擊。（圖／記者李春台攝）
▲張善政酒後開車惹議，後續的辯解行為也引發綠營齊抨擊。（圖／記者李春台攝）

記者黃宣尹／台北報導

桃園市長張善政前日晚間在參會喝酒，卻在昨日凌晨開車出門，遭質疑恐有酒駕疑慮，而張善政對此表示，只有「抿一下」葡萄酒，回到家過5個小時才出門，更嗆聲「會是酒駕嗎？用常理判斷，答案非常清楚」，引發譁然。民進黨立委許智傑今（11）日表示，許多酒駕肇事者常說只有喝一點點，張善政身為地方父母官，應該要有更高的警覺性；桃園市議員魏筠也說，請問張善政的「抿一下」是幾cc？

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▲民進黨立委許智傑指出，年底修憲綁大選要過半有效票也不容易，呼籲藍綠一起努力。（圖／許智傑辦公室提供）
▲許智傑表示，許多酒駕肇事者常說只有喝一點點，張善政身為地方父母官，應該要有更高的警覺性，至少也應該懂得避嫌。（圖／許智傑辦公室提供）
張善政遭爆酒後開車惹議，其卻辯稱，只有「抿一下」，更嗆聲「會是酒駕嗎？用常理判斷，答案非常清楚」，引發譁然。許智傑今日對此表示，台灣對酒駕深惡痛絕，許多酒駕肇事者常說只有喝一點點，張善政身為地方父母官，應該要有更高的警覺性，至少也應該懂得避嫌。

許智傑說，張善政明明可以找代駕、計程車等方式，卻做了不良的示範，也呼籲所有飲酒者千萬不要開車，避免害人害己。

前桃園市政府資科局長余宛如也大酸，2023年元月起，張善政推酒駕新低標「抿一下」也是可以的，質疑說好的酒駕零容忍呢？

桃園市議員魏筠也質疑，請問張善政的「抿一下」是幾cc？「抿一下」是不是一大口？你不是提倡酒駕零容忍嗎？喝酒不開車，開車不喝酒，身為桃園市長的你會不懂這句話的意思嗎？

魏筠說，這幾天桃園市民生活沒水可用，只見市長喝酒聚餐，遲來市長作秀視察，挑戰桃園市民的容忍極限。

桃園市議員許家睿也說，張善政承認酒後開車了，其實市民真的不需要自己開車勘災的首長，要的是立刻處理民眾的民生需求，加強市府的橫向聯繫，拜託不要讓基本的民生議題變成政治口水，大家要的是自來水，不是口水。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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