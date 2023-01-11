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蔡培慧、林明溱完成登記　南投立委暫呈三腳督局面

▲民進黨徵召的蔡培慧，由在地黨公職同志陪同登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.11）
▲民進黨徵召的蔡培慧，由在地黨公職同志陪同登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.11）

記者顏幸如／南投報導

南投縣立委補選將於3月2日舉行，藍綠兩黨徵召的候選人林明溱、蔡培慧，不約而同選在今早完成登記，加上前天登記的無黨籍前名間鄉長陳聰鑑，目前呈現三腳督的局面。蔡培慧質疑林明溱參選動機，建議他好好退休享受天倫之樂；林明溱則端出過去當立委的好成績，並指全國高速公路前20公里內免費的政策，便是來自兒子林儒彬擔任國會副主任時的點子。

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南投縣第二選區立委補選於9日到13日受理參選登記，首日有無黨籍的前名間鄉長陳聰鑑登記，今天（11日）是農民曆的吉日，早上9點民進黨蔡培慧、10點國民黨林明溱先後辦理登記。

▲蔡培慧前往南投縣選委會辦理立委補選登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.11）
▲蔡培慧前往南投縣選委會辦理立委補選登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.11）
有別於縣長選舉的熱鬧陣仗，兩人都簡單迅速完成登記。蔡培慧由不分區立委羅美玲等縣內黨公職及競選夥伴等人陪同。她有感而發說，政治這件事不簡單，縣長選舉時她不買票、一步步走入鄉里，領悟到真正顧南投，就要從顧艱苦人開始。自己擔任行政院中辦執行長時，讓中興新村20幾年的問題有了進展，身為在地的田庄人，擁有博士學位的她，有專業能力解決問題。

蔡培慧同時批評，對手林明溱說要守住一席，「是為南投人守，還是家族、其他理由？大家心知肚明」，之前林明溱自己也說該退休了，建議他住在豪宅好好享受天倫之樂，立委的重擔交給她打拚。

▲國民黨主席朱立倫（後排左起）與南投縣長許淑華、林明溱兒子林儒彬、立委馬文君等人，一起陪林明溱辦理登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.11）
▲國民黨主席朱立倫（後排左起）與南投縣長許淑華、林明溱兒子林儒彬、立委馬文君等人，一起陪林明溱辦理登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.11）
稍後林明溱由國民黨主席朱立倫、南投縣長許淑華、立委馬文君、議長何勝豐等人陪同登記。林明溱形容此刻心情「充滿高興、緊張與壓力」，他強調這一戰非常重要，也相信應該能夠守住、繼續為南投縣建設努力。

林明溱細數過去擔任立委時的成績，在交通委員會為南投縣爭取超過209億的經費、興建多處交流道，國道全國20公里內免費的政策，便是由兒子林儒彬擔任國會副主任時向交通部長毛治國提起。

▲南投縣長許淑華（左）、立委馬文君陪林明溱辦理登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.11）
▲南投縣長許淑華（左）、立委馬文君陪林明溱辦理登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.01.11）
朱立倫則強調，林明溱是對南投最了解、最有貢獻、最能立刻上手的立委候選人，國民黨以最負責任的態度徵召林明溱，就是希望讓南投縣民有最好選擇。黨中央將全力以赴為他輔選、打贏這一仗。

無黨籍陳聰鑑先前表示，黨意不等同於民意，假使國、民兩黨此次推出人選是新面孔、讓縣民有新世代交替之感，或許他就不會執意參選，既然兩黨都推出老面孔，他一定參選到底。

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