蔡培慧、林明溱完成登記　南投立委暫呈三腳督局面

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有別於縣長選舉的熱鬧陣仗，兩人都簡單迅速完成登記。蔡培慧由不分區立委羅美玲等縣內黨公職及競選夥伴等人陪同。她有感而發說，政治這件事不簡單，縣長選舉時她不買票、一步步走入鄉里，領悟到真正顧南投，就要從顧艱苦人開始。自己擔任行政院中辦執行長時，讓中興新村20幾年的問題有了進展，身為在地的田庄人，擁有博士學位的她，有專業能力解決問題。
蔡培慧同時批評，對手林明溱說要守住一席，「是為南投人守，還是家族、其他理由？大家心知肚明」，之前林明溱自己也說該退休了，建議他住在豪宅好好享受天倫之樂，立委的重擔交給她打拚。
稍後林明溱由國民黨主席朱立倫、南投縣長許淑華、立委馬文君、議長何勝豐等人陪同登記。林明溱形容此刻心情「充滿高興、緊張與壓力」，他強調這一戰非常重要，也相信應該能夠守住、繼續為南投縣建設努力。
林明溱細數過去擔任立委時的成績，在交通委員會為南投縣爭取超過209億的經費、興建多處交流道，國道全國20公里內免費的政策，便是由兒子林儒彬擔任國會副主任時向交通部長毛治國提起。
朱立倫則強調，林明溱是對南投最了解、最有貢獻、最能立刻上手的立委候選人，國民黨以最負責任的態度徵召林明溱，就是希望讓南投縣民有最好選擇。黨中央將全力以赴為他輔選、打贏這一仗。
無黨籍陳聰鑑先前表示，黨意不等同於民意，假使國、民兩黨此次推出人選是新面孔、讓縣民有新世代交替之感，或許他就不會執意參選，既然兩黨都推出老面孔，他一定參選到底。