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盼藍辦初選提總統人選　張亞中：制度才能讓團體走的更久

▲張亞中宣布爭取國民黨總統提名。（圖／記者余祥攝，2023.1.11）
▲張亞中宣布爭取國民黨總統提名。（圖／記者余祥攝，2023.1.11）

記者余祥／台北報導

孫文學校總校長張亞中今（11）日宣布參與中國國民黨總統候選人的提名選舉，他說，他要代表的不是那個從李登輝以後已經失去理念靈魂與方向的國民黨，而是以堅持中華文化與中華史觀的中國國民黨。有關新北市長侯友宜若要代表國民黨參選，恐有落跑問題，張亞中認為，落跑見仁見智，現在什麼職務不重要，只要願意參加初選、提出更好的解決方案，都應該支持。

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國民黨2024年總統熱門人選有侯友宜、鴻海創辦人郭台銘等人，張亞中說，國民黨內有人有權、有人有錢，黨主席朱立倫、侯友宜有政治權利，郭台銘的經濟實力毋庸置疑，這些都是很好的優點，也是國民黨期待的，他自己則有很好的理念跟方向，他不會把對手當假想敵，黨內沒有敵人都是朋友，民進黨也不是敵人，是共同生活的人，期待國民黨還有更多志士出來救國家。

至於侯友宜若參選總統，恐有落跑問題，張亞中說，民主政治是全民都可以參與，他是不是現任不是問題，落跑也是見仁見智，他更在乎的是有無理念、能否提出解決國家問題的方案，而國民黨是否會再辦初選，他的想法跟過去一樣，制度才能讓團體走的更久。

張亞中說，面對國家如此艱難危局，若還只是為了滿足一人一黨權位名利的總統之爭，有何意義？明年總統大選不應再如同以往，只是為了成就哪一個人或哪一個黨的權位名利，而應是為了確定人民美好未來、國家應有方向的選擇。

張亞中也提到，須以「和合方略」解決兩岸難題。兩岸關係有其內戰本質，事關國家命運，兩岸問題不解決，台灣永無寧日。

張亞中說，2024大選可能是台灣最後的機會，是和與戰的選擇。無論「是和是戰」，每位參選人及政黨必須拿出完整的方案，而不是空口白話，或以「和平」為名，卻行「鬥、拖」之實，而是要有一個扎扎實實的想法，作為走上兩岸對話協商的方案。

「溝通才能避戰，和平才能止戰；溝通需換位思考，和平需具體方法」張亞中說，這是應有的認識，這些年來，包括上次中國國民黨主席選舉，他已明確提出「兩岸和合方略」整套方案與構想，他確信，這是唯一一個對台灣最有利，而北京也有可能接受的方案。

此外，張亞中也提出四項當選總統的立即承諾，第一，透明政府：立刻解密追查蔡英文的論文與疫苗疫情相關檔案，並追究責任，沒弄清楚前，誰也別想出國。第二，忠誠國家認同。食國家俸祿的官員不可欺騙自己的國家認同。

第三，澄清吏治：打擊貪腐敗類，絕不手軟，另編列打鬼基金至少一百億元新台幣；第四、保住台灣生機：不重蹈上世紀末日本半導體的覆轍，讓台積電根留台灣。

他也提到，「國之新四維」作為當選總統後的基本政綱，第一，在國際定位上，以九二共識為基礎，宣示台灣成為「全球非戰和平區」，第二，在經濟發展上，以開放融入國際經貿為基礎，加入RCEP等區域組織，並確定「減碳無煤、核綠並重」為能源政策，第三，在教育文化上，導正近30年「教改」帶給台灣在教育、文化、史觀、價值上的迷失，第四，在社會網絡上，讓青年人有安心成家立業的機會，軍公教的退休金與民間團體財產不被剝奪，改革司法，社會各個層面的公平正義能夠彰顯。

張亞中說，他爭取的是中國國民黨總統候選人提名，但要代表的將不是那個從李登輝以降，已經失去理念靈魂與方向的國民黨，而是以國父孫中山先生救國精神、治國理念為依歸，堅持中華文化與中華史觀的中國國民黨。他要走的是真正的中道，代表的是真正熱愛中華民國的沉默大眾。他的當選，必然能為中華民國迎來燦爛的未來。

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