盼藍辦初選提總統人選　張亞中：制度才能讓團體走的更久

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至於侯友宜若參選總統，恐有落跑問題，張亞中說，民主政治是全民都可以參與，他是不是現任不是問題，落跑也是見仁見智，他更在乎的是有無理念、能否提出解決國家問題的方案，而國民黨是否會再辦初選，他的想法跟過去一樣，制度才能讓團體走的更久。
張亞中說，面對國家如此艱難危局，若還只是為了滿足一人一黨權位名利的總統之爭，有何意義？明年總統大選不應再如同以往，只是為了成就哪一個人或哪一個黨的權位名利，而應是為了確定人民美好未來、國家應有方向的選擇。
張亞中也提到，須以「和合方略」解決兩岸難題。兩岸關係有其內戰本質，事關國家命運，兩岸問題不解決，台灣永無寧日。
張亞中說，2024大選可能是台灣最後的機會，是和與戰的選擇。無論「是和是戰」，每位參選人及政黨必須拿出完整的方案，而不是空口白話，或以「和平」為名，卻行「鬥、拖」之實，而是要有一個扎扎實實的想法，作為走上兩岸對話協商的方案。
「溝通才能避戰，和平才能止戰；溝通需換位思考，和平需具體方法」張亞中說，這是應有的認識，這些年來，包括上次中國國民黨主席選舉，他已明確提出「兩岸和合方略」整套方案與構想，他確信，這是唯一一個對台灣最有利，而北京也有可能接受的方案。
此外，張亞中也提出四項當選總統的立即承諾，第一，透明政府：立刻解密追查蔡英文的論文與疫苗疫情相關檔案，並追究責任，沒弄清楚前，誰也別想出國。第二，忠誠國家認同。食國家俸祿的官員不可欺騙自己的國家認同。
第三，澄清吏治：打擊貪腐敗類，絕不手軟，另編列打鬼基金至少一百億元新台幣；第四、保住台灣生機：不重蹈上世紀末日本半導體的覆轍，讓台積電根留台灣。
他也提到，「國之新四維」作為當選總統後的基本政綱，第一，在國際定位上，以九二共識為基礎，宣示台灣成為「全球非戰和平區」，第二，在經濟發展上，以開放融入國際經貿為基礎，加入RCEP等區域組織，並確定「減碳無煤、核綠並重」為能源政策，第三，在教育文化上，導正近30年「教改」帶給台灣在教育、文化、史觀、價值上的迷失，第四，在社會網絡上，讓青年人有安心成家立業的機會，軍公教的退休金與民間團體財產不被剝奪，改革司法，社會各個層面的公平正義能夠彰顯。
張亞中說，他爭取的是中國國民黨總統候選人提名，但要代表的將不是那個從李登輝以降，已經失去理念靈魂與方向的國民黨，而是以國父孫中山先生救國精神、治國理念為依歸，堅持中華文化與中華史觀的中國國民黨。他要走的是真正的中道，代表的是真正熱愛中華民國的沉默大眾。他的當選，必然能為中華民國迎來燦爛的未來。