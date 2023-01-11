接班閣揆？盤點陳建仁爭議事件　國民黨團批：實在太誇張

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曾銘宗進一步以3項事蹟舉例，一、陳建仁去年11月輔選鄭運鵬時，說天主要幫助鄭運鵬，尊重信仰自由，但搬進來做輔選工具，這政治圈少有，而陳建仁是第一人，實在太誇張；二、長期護高端到無以復加的程度，陳建仁去年7月接種完高端稱沒有不適感，搞了半天竟是打安慰劑，尊重協助國產疫苗，但不能藉自身聲望與職稱亂搞一通，無底線護高端；三、陳建仁盼還林智堅清白，經台灣大學、中華大學學倫會鑑定撤銷論文，請問要還林智堅什麼清白？
曾銘宗強調，假設蔡英文提名陳建仁任行政院長，國民黨團表達歡迎、樂見之意，但也要提醒風險非常高，並絕對強力質詢，檢視陳建仁是否適格。
國民黨團書記長李德維則表示，陳建仁稱天主要幫助鄭運鵬，網路上就有人在諷刺，是不是走了一個騙神明的蘇貞昌？難道又要來一個假藉神明騙人民的陳建仁？應該向人民說清楚。
李德維提到，陳建仁於2017年任年金改革委員會召集人時曾提到，2023年會檢討勞保合併勞工退休保險金可能性；如今剛好是112年，而陳建仁有可能來擔任閣揆，本身是否應就過去承諾，要來兌現相關支票？勞保黑洞除撥補超徵稅收挹注，接下來具體方案是什麼，勞保費率每年調漲1%是否要啟動？
最後，李德維指出，台電2022年虧損2675億元、今年預估虧損2785億，光靠超徵稅收難以彌補財政黑洞，陳建仁要如何解決？就任閣揆要解決相關問題，而不是把所為債務留給新政府解決，呼籲陳建仁須對相關問題一一思考，並在上任時給所有民眾一個答案。