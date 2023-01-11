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「加熱菸」應修法納管？民調結果出爐：半數以上民眾支持

▲相關民調結果顯示，多數民眾認為《菸害防制法》長年未修法，朝野兩黨對此皆有責任，期盼立法院能盡速完成修法。（圖／資料照片）
▲相關民調結果顯示，多數民眾認為《菸害防制法》長年未修法，朝野兩黨對此皆有責任，期盼立法院能盡速完成修法。（圖／資料照片）

記者張志浩/綜合報導

台灣至少300萬人有吸菸習慣，近年電子煙、加熱菸等新興菸品熱賣，讓15年未修的《菸害防制法》成各界討論焦點，行政院也提出修法草案希望力拚這個會期通過，但日前受選舉影響，目前還卡在黨團協商過程，遲遲沒有進展，《NOWnews今日新聞》也進行相關民調，最新結果顯示，多數民眾認為《菸害防制法》長年未修法，朝野兩黨對此皆有責任，期盼立法院能盡速完成修法。

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民調結果顯示，超過6成民眾認為，除了立法院與行政部門間仍無共識之外，也因為法案牽涉政策走向，與300萬吸菸族群息息相關，若不謹慎處理將影響選情，所以修法進度緩慢。對此，立法委員賴惠員表示，受到兒少法等相關條例影響，行政院建議於12/8之後，再召開《菸害防制法》修正草案的第二次協商會議。立法委員陳瑩也提到，新興菸品要趕快管制，「不然像現在這樣處於定位不明、無法可管，對青少年校園管制上會有很多的漏洞，還會抽不到稅收，所以新法盡早上路最好。」

根據目前的修法進度，第一次的朝野協商過程中，各黨立委對於全面禁用電子煙已有明確共識，但是針對加熱菸是否納管，意見仍舊分岐，衛福部則是認為加熱菸符合國際衛生組織對菸品的定義，應該納入管理，民調結果也顯示，超過5成以上的民眾支持加熱菸納管。

而民調還發現，有超過56%的民眾認為，街頭已經隨處可見加熱菸的專賣店或維修服務，網路上也能找到販售的商家，全面禁止無法抑制民眾使用加熱菸，甚至校園中也有學生使用。對此，立法委員蘇巧慧則認為，對於修法的立場與行政院一致，「電子煙因為不知道成分，所以一定要全面禁止，加熱菸則是希望以納管的方式來取代全面禁止，讓校園有明確的法律可遵循、管理。」陳瑩更強調，「這就像大禹治水，要用疏通的方法，沒辦法全面禁止，應該是要有條件的管制，並且搭配好的吸菸區設置，就不會到處造成菸害。」

此外，加熱器是否視為菸品也尚未定案，此議題在國健署邀集專家學者座談時，有學者表示，加熱器應該明確與菸品區隔，加熱器的販售應該回歸一般電子產品規範。蘇巧慧在五月份法案審查時，發言反對直接把加熱器放入菸品的定義，認為將吸食器具和菸草產品混為一談並不合邏輯，應該要再新增加熱器的定義比較清楚，將加熱器像打火機一樣納入安全檢驗標準來管理。事實上，加熱器與菸斗一樣，並沒有天然菸草的成分，陳瑩提及，加熱器最多能夠算是電子產品，和菸品是不一樣的東西，民眾光有加熱器也沒有辦法抽加熱菸，應該是從源頭的菸草管理，「不然像是打火機、火柴恐怕都要納管了。」

立法委員蔡易餘說道，現在市面上確實已有加熱菸流通，支持加熱器立法納管，但算不算菸品還有討論的空間，強調他對此持保留態度。但無論第二次黨團協商，是否能達成所有共識，各界希望盡速修法，減少加熱菸在市場無法可管的流通問題，看來還是民眾與立委共同盼望的。

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