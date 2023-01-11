平溪天燈節來了！連玩2天活動搶先看 情人節愛心燈浪漫
還記得去平溪放天燈的浪漫嗎？享譽國際的平溪天燈節今年迎來第25屆，今（11）日新北市府觀光旅遊局舉辦平溪天燈節搶先發布會，公布今年平溪天燈節的活動細節，包含3大美拍裝置藝術滿足年輕人「網美心」；2/11的場次還有「情人節限定」純手工巨大愛心天燈，旅客帶上另一半來平溪看冉冉升起的愛心天燈，絕對是最浪漫的情人節體驗！
記者汪睿琦/綜合報導
平溪天燈節來到第25年，每年舉辦都受到海內外旅客大力支持，加上國片電影等強大IP宣傳平溪天燈文化，宣揚國際。經過3年疫情影響今年終於迎來曙光，新北市副市長謝政達表示，今年隨著疫情逐漸解封，是觀光旅遊重要的一年，開放外國旅客入境，將會吸引許多來自世界各地的遊客參與，「2023新北市平溪天燈節」將帶領大家在「福兔迎祥」的新一年中展現新北活力。
2023平溪天燈節將會登場2天，2/5元宵節當天將在十分廣場施放超大型兔年造型主燈，由知名畫家Rabbit with Mask面具兔及「天燈國寶」胡民樹老師共同製作，還有逾百盞4呎「兔影天燈」邀請民眾一起來施放。另外2/11臨近西洋情人節（2/14）於平溪國中將帶來「情定平溪Yes,I do.」，響應情人節浪漫氛圍，今年的愛心造型天燈首度亮相，希望帶給民眾無限浪漫幸福。
操刀製作愛心天燈的國寶老師胡民樹表示，今年製作這款愛心天燈耗時一個月左右（一般平均一天就可做好幾個），總共集結3位工作人員才製作完成，「愛心的高度、能不能施放起來，都測試了好幾遍。」才能有如今看到，足以冉冉升起的愛心天燈。
除了放天燈，山城平溪其實還有多元的生態、迷人的鐵道風光與懷舊的礦業歷史文化和在地美食小吃值得細細品味。今年新北觀光旅遊局結合地方團體，為2/5及2/11兩天活動精心規劃「＄599平溪/十分體驗遊」活動，將帶大家探索菁桐日式宿舍群、慶和吊橋和望古瀑布等秘境及製作趣味DIY，還有機會施放兔子剪影天燈及粉色愛心天燈。今年更特別擴增報名名額，「＄599在地體驗遊」總計1000個名額，於1/11(三)中午12時於「2023新北市平溪天燈節活動官網」開放報名，報名額滿為止心動的民眾手腳要快！
另針對一年一度平溪天燈節勢必會吸引大批人潮，現場人流管制也是相當重要，對此謝政達表示，新北市府對平溪天燈節已有25年的經驗，今年也將在現場引導措施、交通措施著手加強，也呼籲旅客欲前往平溪參加活動，可以多多運用大眾運輸工具，減少開車、塞車等危險。至於後疫情時代來臨，是否會有擴大舉辦的規劃？謝政達也透露「將會擴大行銷」，目標可以把國際旅客吸引回來，期盼讓平溪天燈節恢復往日榮景。
平溪天燈節活動資訊
📍活動時間：
2/5、2/11 18:00-20:30
📍活動地點：
2/5 十分廣場 新北市平溪區南山坪136號
2/11平溪國中 新北市平溪區靜安路二段295號