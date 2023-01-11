快訊／宋逸民揭真相　批小甜甜撒謊、欺騙：我們名譽全毁

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其實事情演變到今天這個地步，已經讓我們被傷得體無完膚，名譽全毁，
我們真的非常非常的難過...
不說，是因為基督的信仰...
一直隱忍，是因為仍然對他們有很多的不捨...
但事情延燒到現在，所有的誤解和漫罵有如排山倒海...
幾經思考，我們最後決定還是要把真相說出來...
我們原本以為在記者會的一開始，就已經表達，向在這一次風波當中所有受傷的家人，都表達我們的歉意，但甜甜仍然沒有感受到，因此我們再一次的針對藝起發光之前的聲明書，提到小甜甜「私」生活的這個部分提出說明。原本一切的出發點，完全是為了要保護他們夫妻正在訴訟的官司，我們不願意提到「夫妻生活」，才特別想說用「私」這個字，來表達是「私下生活」的意思，但後來卻被外界解讀為我們說她「私生活不檢點」等等對她私德的攻擊。針對這個部分我們再次表達歉意，但這絕對不是我們的原意...
事情發生一直到現在，已經是謠言滿天飛，完全沒有真相。雖然到如今，我們仍然不想傷害甜甜，可是卻因著這個不實指控，再加上另一個又一個的不實指控，不僅傷害了她自己、她的先生，她的孩子，以及身旁跟她所有有關聯的人，甚至於謊言也欺騙了所有的社會大眾，而這些謊言更傷害了我們的名譽、教會、弟兄姊妹，更讓我們被冠上了神棍及邪教，幾乎已經身敗名裂，更別提對我們的基督信仰造成了多大的誣蔑。
而這一切事情發生的起緣，就是當初所謠傳的，因記者會上，小甜甜講到愷樂的話題而模糊了新聞的焦點，慘遭到換角？
我想這是所有從事演藝工作者最基本的概念，媒體要怎麼寫哪是我們任何人可以控制的呢？
即便我現在成為了牧師，還不至於忘記這30多年來在演藝圈的行規，所以根本沒有理由罵她跟生氣...
但這件事情也因為甜甜誤導了她的朋友，然後再透過媒體的報導，進行對我們及對教會的傷害，甚至甜甜說我在記者會後，請她到我辦公室數落她，足足罵她30到40分鐘，
但從頭到尾這完全都不是事實。
我們確實有請她到辦公室，也有特別提醒告訴她，如果是會對自己不好的話題，一定要盡量小心，因為甜甜妳現在已經不一樣了，妳已經是基督徒了，又有這麼多的人都因為妳想要認識耶穌，妳一定要更多的謹言慎行，千萬不要傷害到自己，特別是在媒體面前，要為神做美好的見證，畢竟這是一部福音戲劇。
而且當天我們後來談的內容，也都是關心他們夫妻之間的狀況，
如果身為牧師的我們，因為好意私下的陪伴和溝通，都要被完全的扭曲，又通通將扭曲的話語這樣公諸於世，試問以後又有誰敢真心的幫助弟兄姊妹呢？
（而且若是我真的有大罵她，又怎麼會有11/4記者會當天晚上，她還特別傳簡訊表示，完全明白我們的苦心，她以後要保護藝起發光，謹言慎行，還跟我們一再道歉的簡訊呢？）
（我們和甜手上都有簡訊，若甜甜同意我們可以公開）
而且在她離開我辦公室之後，還跟教會的友人有說有笑，並且在那裡大叫大笑看直播，她自己應該也不會忘記？如果真的罵她三到四十分鐘，甜甜又怎麼可能還有這樣子的心情呢？當時教會現場大概還有近20個人，我想所有的人都是可以作證的...
從甜甜進入教會到離開教會，我們一直都是非常愛他們，寶貝他們一家人的，真的沒有辦法明白，她為什麼會對我們有這麼深的誤解...
而現在因為他們自己已將家庭保護令判認的過程，及細節公佈社會大眾，因此我們終於也可以澄清事實：
首先，我們從來沒有阻止甜甜去報案或驗傷甚至提告，因為當我們知道的時候她已經全都做了...
9月18號晚上我們接到她朋友的電話，表達他們夫妻發生衝突，而小甜甜已經在警局做筆錄，我的確有立刻傳簡訊給她，叫她可不可以先冷靜下來不要報警，但她完全沒有回我，但我也想問不要說是牧師師母，試問「真心」愛他們的朋友，會如何處理？
是先鼓勵他們夫妻告到底？
還是先了解事情發生的過程...
而在這個時候，我們也接到小組長吳東諺和白家綺的電話，告訴我們他們已經出發前往關懷，並且幫甜甜一起帶過去警局的家人，送尿布還有食物過去，在門口等待甜甜做筆錄、幫家人換尿布、餵家人吃東西、再一起陪她回家。在車上安撫甜甜，了解整個事件的始末，
但甜甜卻告訴媒體說：吳東諺白家綺是到警局去堵她？這對兩位小組長來說，情何以堪？
小甜甜夫妻衝突發生是9月18號，9月18號發生之後二個月內的所有對話紀錄、和錄音，我相信甜甜也都有，甜甜自己也可以再回去聽一下，或者是去看一下，夫妻衝突事件發生之後，妳和我們之間所有的禱告和對話，以及妳在當中不只一次強烈的表達及感謝我們，願意夫妻和好，回到最起初夫妻相愛的關係，再給彼此一次機會。
我想請教大家，在這樣的前提之下，更何況他們還有一個這麼可愛的家人，
不要說是教會的牧師、小組長，試問又有哪位朋友會鼓勵他們夫妻分開？勸離不勸和呢？
（我們和甜甜手上皆有簡訊的截圖及錄音，若甜甜同意我們可以公開）
在夫妻發生衝突的事件之後，甜甜夫妻兩個仍然形影不離，並且雙方都向我們多次強烈的表達，願意繼續維持婚姻，願意再給彼此一次機會...
夫妻衝突意見不合的時候誰沒有，在經營夫妻關係當中，本來就非常的不容易，更是所有夫妻一輩子都必須要互相學習的功課，我相信所有的夫妻一定都能感同身受，絕對不可能是一方無止境的忍耐，或是另一方動不動就訴諸法律來解決，因為唯有彼此互相的包容、忍讓、在愛中彼此學習，才能夠同心繼續走下去。
而在我們了解到他們整個夫妻衝突的詳細過程及原因，是因為甜甜先一直踢晉賢催促他，然後晉賢受不了就回手了，但因為回手就是不對，所以我們嚴厲要求甜甜的丈夫晉賢，鄭重地跟甜甜道歉，並保證絕對不能再發生第二次，
但更重要的原因，是因為我們透過他們的行為，看見他們仍然深愛著對方，並且還有一個這麼可愛的家人，
試問又會有誰會希望他們夫妻感情破裂，鼓勵他們不要再給對方一次機會，而讓家人因為父母一時的衝動，從此沒有一個完整的家呢？
而這也就是為什麼後來，當我們大家明明都看到他們彼此相愛，感情依舊，出雙入對，但事後當我們又突然得知，甜甜竟然欺騙了我們，私下仍然進行各項法律訴訟，來解決他們彼此夫妻關係的時候，我們大家會這麼的痛心和震驚...
哪一對夫妻在婚姻關係當中不需要學習？還記得維齡最後一次跟甜甜說：「我真的好心痛，因為甜甜你就像是我們的家人一樣，我好希望甜甜不要因為一時衝動，做出會讓自己後悔一輩子的決定，有一天家人長大了，她一定會謝謝妳（甜甜），曾經對丈夫（她的爸爸）的包容和愛，讓米苔目擁有一個幸福完整的家...」
但甜甜卻誤解成：「維齡說：甜甜如果要告，得先問家人？？」
但維齡從來不是這樣說...
甚至我們強烈要求晉賢保證絕對不可以再犯第二次的事，卻也被甜甜解讀為，維齡說：「只有一次有什麼關係，又不是第三次第四次...」
但維齡原來完全不是這個意思...
當我們眾人都以為甜甜晉賢夫妻他們已經合好了，結果晉賢突然接到了第一次的法庭傳喚，晉賢嚇到立刻打電話給我們，而這當中甜甜也不斷地打電話給我們，給小組長，希望我們能告訴晉賢說：絕對不能去出庭，因為如果出庭就會有事，不出庭才會沒事...
但因為涉及法律，我們不敢隨意答應，特別去請教了懂法律訴訟的人士，才知道，不但不可以不去，而且是一定要去...
但是這個當中，我們開始對甜甜產生疑問？為什麼她要這樣叫我們一起欺騙晉賢呢？
因此當天晚上我們特別邀請懂法律訴訟的人士，一起和甜甜及晉賢八方通話，專業人士依據法院的傳喚書建議，晉賢應該要去，但甜甜仍然堅持告訴我們：她的律師非常確定告訴她，晉賢真的不能去，因為去就會被告，所以第一次的傳喚晉賢就沒有去了...
而在這當中，甜甜也再次傳簡訊告知我們，說她警察的事情已經都處理好了，晉賢沒事了
（我和甜手上也都有簡訊，若甜甜同意我們也可以公開）
但過了不久，晉賢又突然接到第二次的法院通知，晉賢又嚇的打電話給我們，
甜甜也再次打電話給我們，而且還特別錄音給我們，
也打給小組長，要我們一定要告訴晉賢，這次真的一定不能去，因為去就會成立告訴，但不去這件事情就會沒有，
（我們和甜都有她特別用錄音，請我們叫晉賢不要去出庭的檔案，若甜甜願意我們也可以公開）
但其實在這個當中，我們已經感覺到甜甜有些不對勁，而且事關嚴重又牽涉到法律，我們真的不敢貿然打電話叫晉賢不要去，於是乾脆直接詢問律師，才知道，若再不去，晉賢就會被告，所以一定要出庭...
後來晉賢出庭之後，竟突然看到甜甜的律師也在，他立刻詢問法院的人，法院告訴他甜甜「堅持提告」，當晉賢告知我們的時候，讓我們大家都非常的錯愕不可置信...
因為在婚姻當中我們是不可以這樣欺騙先生的...
而她竟然欺騙我們，想要讓我們一起聯合來欺騙她的先生...
這實在讓我們都沒辦法接受，也非常非常的難過，
因為婚姻當中不管是對先生、對太太，怎麼可以這樣子的欺騙...
而這也才是真正的原因，
因為甜甜一直堅持用隱瞞的方式，訴訟她的先生，最後我們只好忍痛將她從福音戲劇中換角...
其實在教會裡面每個人都知道，也都看到，即便在9月18日夫妻衝突後，甜甜和晉賢依然還是形影不離的。
大家眼睛看到的晉賢，愛孩子愛妻子，大家看到的晉賢和甜甜是非常相愛的，但甜甜竟然私底下一直以欺騙的方式，在對自己的先生進行法律的訴訟。
在這當中，甜甜對我們有這麼深這麼深的誤解，真的讓我們非常非常的難過。因為我們真的都完全是好意，當中的陪伴也都是完全付出我們所有的真心和時間的，但甜甜卻完完全全的誤解我們...
直到現在，我們整個教會仍然為甜甜和晉賢禱告，希望他們夫妻能夠好好溝通，不只為他們自己，更為了家人，只要彼此相愛，真的沒有不能解決的事，千萬不要因為一時的衝動，而做出後悔一生的決定，這也是我們一直一直忍耐，不願意公佈事情真相的最大原因...
我們再一次強調「家庭」是我們基督信仰最重視的，我們絕對不認同家暴，也不能容忍家暴，但也希望所有的夫妻，都能夠在愛裡更多的彼此學習和溝通...
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