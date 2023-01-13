今日最聚焦／兔年3盞燈不要關　開運發財水這樣用

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為什麼要這樣做？他解釋，因為這是一個元運，因三元風水，土運要轉火運的最後一年，在這一年做好準備，希望未來20年可以旺下去，因此，陶文建議，晚上睡覺燈全部都不要關，點到天亮，這就是把虎年的氣接到兔年，這叫接旺運，也叫續氣。如果天亮之後，想省電，最起碼3盞燈不要關，即玄關、客廳及廚房的燈不要關，這3盞一定要留著，以他來講，他連儲藏室的燈都不關，而且要連續點亮5天，連續旺5天，希望自己運氣更好。
至於金兔年哪些生肖運勢最好？陶文表示，如果要講財運，猴子、老鼠及龍這3個生肖是最好，另外一個最好生肖就是狗，但生肖所謂的好都會某一方面的好，譬如猴跟雞財運特別好，但雞是歲破，因此，如果安太歲安的好，偏財運還是會好，如果能賺到錢最好要做一些善事。
而屬猴的人，財運最旺且是正財運；屬狗、龍及羊事業運最好，要想更好建議多用紅色，像是紅色、紫色及粉紅色系，因為紅色系會出現官印相生的效應，有機會高升；老鼠及豬則是業務上人緣關係會特別好，尤其對豬來說是在才華星，有才華基本上就容易升等，因此如果有什麼想法可以記錄下來，有可能成為賺錢的方式及策略。
此外，過年很多人會去銀行拿發財水，但拿回來後該怎麼用呢？陶文提醒，記得分3個地方用。第一個拿回家後，記得放在財位上，財位在哪裡？第一個財位就是玄關進去，這是很清楚的明財位，另一個明財位則是進去45度角，還有一個財位就是2023年的財位，也就是在正南方，不要管方位，就是家裡正南方的位置，記得就把發財水放在財位上，也有人說廚房也是財位，也可以放發財水，如果不夠用，也可以倒出來分著用。
除了放在財位上，一部分發財水可以等到除夕晚上吃年夜飯後，裝入瓶子中噴灑在家裡每個角落，讓家裡到處充滿財氣。另一個用法就是在煮年夜飯或煮茶泡咖啡時，把發財水加進去煮，跟飯菜、茶及咖啡一起吃下去，代表裡裡外外充滿財氣。
也有許多人會拿發財金，甚至到廟裡拜拜借發財金，陶文也提醒，拿到發財金第一件事要放在財庫，兔年財庫在正南方，因此，可以把一部分發財金永號在正南方聚寶盆裡面，另一部分用紅包包著隨身攜帶，還有一部分則等開春時跟壓歲錢或其他錢放一起，存到銀行戶頭，有多少戶頭就存多少個，要雨露均沾。
至於年終尾牙或春酒抽獎，如何提高中獎率？陶文表示，尾牙通常都是冬至過了，要接明年的氣，而2022年農曆年12月基本上是不吉利的月份，這個月叫三煞月，因此，用紅色暖運會更好，或是去尾牙抽獎之前，先到土地公廟拜拜，提升好運，拜拜時記得換個錢母回來，再帶著錢母去尾牙抽獎，也可提升好運。