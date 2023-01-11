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酷航班機行動電源自燃急停飛！3C達人提醒「3大NG行為」

▲3C達人廖阿輝提醒，使用行動電源時要避免在不適當的環境下使用，以及高溫、充電口鬆動、電池膨脹時，就應該要汰舊換新，也應避免購買不知名廠商的產品，以免發生危險。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲3C達人廖阿輝提醒，使用行動電源時要避免在不適當的環境下使用，以及高溫、充電口鬆動、電池膨脹時，就應該要汰舊換新，也應避免購買不知名廠商的產品，以免發生危險。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

桃園機場昨（10）日發生一架酷航班機機艙內起火意外，漫出大量濃煙嚇壞不少旅客及機場人員，查驗後疑似為旅客行動電源引發的火勢。3C 達人廖阿輝表示，使用行動電源時要注意3大「NG行為」，例如在不適當環境下使用、故障不換新、購買不知名廠商的產品，都容易導致意外發生機率飆升，提醒民眾可以檢查行動電源後，汰換安全狀況不佳的電子產品。

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3C 達人廖阿輝提醒，使用行動電源時首先要在避免不適當的環境，評判標準可以人體感受為主若是人處於高溫、潮濕會感到不適的環境，那同樣不適合使用行動電源，像是避免帶進潮濕的浴室內使用，以及車停路邊要記得帶下車，避免因日曬導致車內溫度飆升，尤其行動電源在高溫環境下發生危險的機率比較高。

除了不適當的使用環境外，廖阿輝也提到，當行動電源高溫燙手、插電接口鬆動、鋰鋅電池膨脹，都是代表行動電源已經需要汰舊換新，當然購買行動電源時，也要避免購買來路不明的品牌，正確標示功率、電壓、電流的商品安全更有保障。尤其是多數航空公司，容量在100瓦小時到160瓦小時每位乘客限制攜帶兩顆，若超過160瓦小時則禁止帶上機，機場搭機前也會檢查後才放行，因此有正確標示的商品，在海外語言不通時比較不容易發生問題。

最後，廖阿輝認為，此次行動電源自燃意外還要看後續調查報告結果，但據推測應該屬於電池設計瑕疵的特例，呼籲民眾不需要太過慌張，正常使用行動電源的狀況下，並沒以那麼容易發生爆炸、自然的意外，雖然離電池確實比較危險，但正規廠商也都會用塑膠或電子殼來保護電池，只要在行動電源出現損壞時及時換新，其實發生意外的機率並不高，民眾並不需要太過害怕還不敢帶行動電源上機。

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