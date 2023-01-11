快訊／宋逸民揭真相　批小甜甜撒謊、欺騙：我們名譽全毁

宋逸民為白家綺洗白！還原警局堵人真相　感嘆：情何以堪

▲小甜甜提到白家綺曾在警局堵她、阻止驗傷，讓宋逸民非常難過，發文還原真相。（圖／翻攝自小甜甜、白家綺臉書）
▲小甜甜提到白家綺曾在警局堵她、阻止驗傷，讓宋逸民非常難過，發文還原真相。（圖／翻攝自小甜甜、白家綺臉書）

記者江芷稜/綜合報導

女星小甜甜和老公家暴鬧離婚，卻因牧師宋逸民夫婦、白家綺夫婦幫忙協調，結果沒能平息風波，反而激起對立，雙方各說各話，成了一場羅生門。對於小甜甜表示她被家暴當天，白家綺、吳東諺在警局堵人，不讓她去驗傷一事，宋逸民決定不再靜默，今（11）日在臉書發表長文，還原事發當天警局堵人事件，為白家綺打抱不平！

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▲宋逸民就進近來風波事件公開澄清。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.04）
▲宋逸民今天發長文，還原小甜甜家暴當天的內幕。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.04）
小甜甜曾說9月18號被家暴時，想去驗傷遭到教友阻止，宋逸民澄清，得知他們夫妻發生衝突時，小甜甜已經在警局做筆錄，確實有傳簡訊給她，希望她先冷靜下來、不要報警，但小甜甜完全沒有回覆，「我們從來沒有阻止甜甜去報案或驗傷甚至提告，因為當我們知道的時候她已經全都做了」。

而「藝起發光」教會的小組長白家綺、吳東諺，第一時間趕去警局關懷小甜甜，宋逸民透露，他們是為小甜甜家人送尿布和食物過去，在門口等待她作筆錄、幫忙換尿布、餵家人吃東西，再一起陪她回家，並在車上安撫當事人，了解整個事件始末，無法認同小甜甜批評教友不讓她驗傷的說法，「吳東諺白家綺是到警局去堵她？這對兩位小組長來說，情何以堪？」

▲小甜甜（中）發文向宋逸民（左）討真相。（圖／翻攝藝起發光臉書）
▲宋逸民（左）發長文，透露小甜甜（中）曾說要原諒老公，私下行為卻是雙面人。（圖／翻攝藝起發光臉書）
清官難斷家務事，宋逸民自認夫妻相處難免會吵架，必須經歷磨合，他們以教友的身分關懷，當然會先勸合不勸離，更何況小甜甜已孕育下一代。他不敢置信的是，自從事發後兩個月內的所有對話，小甜甜都強烈表達感謝、願意夫妻和好，再給彼此一次機會，最後卻整個大翻盤，讓他們「公親變事主」遭網友圍剿。宋逸民放話手上握有通聯紀錄的簡訊截圖及錄音，若小甜甜同意願意公開，似乎想攤開證據對質，讓社會大眾評評理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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