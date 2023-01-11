宋逸民為白家綺洗白！還原警局堵人真相　感嘆：情何以堪

我是廣告 請繼續往下閱讀
而「藝起發光」教會的小組長白家綺、吳東諺，第一時間趕去警局關懷小甜甜，宋逸民透露，他們是為小甜甜家人送尿布和食物過去，在門口等待她作筆錄、幫忙換尿布、餵家人吃東西，再一起陪她回家，並在車上安撫當事人，了解整個事件始末，無法認同小甜甜批評教友不讓她驗傷的說法，「吳東諺白家綺是到警局去堵她？這對兩位小組長來說，情何以堪？」
清官難斷家務事，宋逸民自認夫妻相處難免會吵架，必須經歷磨合，他們以教友的身分關懷，當然會先勸合不勸離，更何況小甜甜已孕育下一代。他不敢置信的是，自從事發後兩個月內的所有對話，小甜甜都強烈表達感謝、願意夫妻和好，再給彼此一次機會，最後卻整個大翻盤，讓他們「公親變事主」遭網友圍剿。宋逸民放話手上握有通聯紀錄的簡訊截圖及錄音，若小甜甜同意願意公開，似乎想攤開證據對質，讓社會大眾評評理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110