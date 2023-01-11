春節住房、玩樂園賺很大！「黃阿瑪」獨家正版週邊帶回家
毛孩界最強巨星「黃阿瑪的後宮生活」先前在凱撒飯店連鎖旗下台南飯店「趣淘漫旅-台南」公布絕無僅有6款主題房，房內各個角落都是超萌黃阿瑪的身影，消息爆出就造成貓奴們話題爆棚。旅遊電商Klook即日起推出「獨家限定主題房禮包大放送」活動，只要在平台上預訂住房，就可以將黃阿瑪帆布包、眼罩、娃娃等超萌週邊帶回家！每天只限量開放訂6間，好禮只送不賣。春節除了住主題房，知名樂園六福村也獻上「優惠大補帖」作為開年禮物，返鄉過年的旅客憑車票入園550元、消防、藥師朋友憑証只要390元等等，優惠一路玩到月底，真的賺很大！
記者汪睿琦/綜合報導
Klook今（11）日宣布與飯店同步在即日起開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房，不只床鋪、牆壁上都是超萌黃阿瑪，連懶人骨頭沙發都是超萌貓貓，包準貓奴們走進主題房就不想退房！Klook表示，即日起在平台上預訂主題房，即贈「只送不賣」的超值大禮包，包含實用的阿瑪款眼罩、帆布袋和娃娃等好禮，雙人入住最低只要6,999元起，讓超萌的黃阿瑪及後宮貓咪們陪你入睡，在各個角落輕鬆拍出貓奴專屬的打卡照！
此次趣淘漫旅-台南以活力、冒險挑戰為特色，旅客除了享受入住「黃阿瑪來趣淘」主題房被萌翻天的滋味，主題房專案更含館內冒險活動6項暢玩，像是自由落體、攀登競技、光束任務和全館解謎等，飯店周遭還有許多知名步道與風景區，一整天從內到外都玩不完、拍不完，非常適合爸媽帶著小孩來放電，留下最美好回憶。
除了主題房，家長們也可以安排帶寶貝玩樂園了！隨著2023年到來，六福村按慣例搶先公開1月各項「優惠大補帖」。針對返鄉過年的民眾，六福村主題遊樂園配合觀光局春節連假疏運政策，推出春節返鄉遊子專案，只要持有指定起訖地點的高鐵或台鐵的票根，即可在一月份入園購票享有$550（原價$1199），記得車票千萬別丟！
一月期間也適逢消防節及藥師節，凡於1/1-1/31來六福村，消防從業人員、科系所名稱含「消防」、「防災」字樣之教職學生，以及職業藥師、科系所名稱含「藥」字樣之教職學生，出示工作證、執照、名片等，一律享有390元超激優惠，不僅如此、同行親友亦可以699元購票入園。
另外，六福村行之有年的「對名字優惠」也同步公開，即日起至12/31，凡是生肖屬兔的民眾或當月壽星，現場購票即享半價優惠（原價1199元），整整一年都適用（僅生肖跟壽星能享優惠）。另外加碼再推出「六福村村民大會」優惠方案，證件上的戶籍地址含「六（限國字）或福」，符合任一字入園只要599元，二個字更是只要450元（相當低於4折優惠），村民們趕快揪鄰居好友們一起來同樂。