快訊／宋逸民揭真相　批小甜甜撒謊、欺騙：我們名譽全毁

陳維齡「家暴一次有什麼關係」！宋逸民還原真相：被誤解

▲宋逸民替老婆陳維齡（右）喊冤，被小甜甜誤解為「只有一次有什麼關係…」。（圖／記者葉政勳攝影）
▲宋逸民替老婆陳維齡（右）喊冤，被小甜甜誤解為「只有一次有什麼關係…」。（圖／記者葉政勳攝影）

娛樂中心/綜合報導

藝人小甜甜與宋逸民主導的「藝起發光」教會爭議不斷，繼小甜甜6日最後一篇聲明文之後，宋逸民今（11）日也臉書發文還原一切，包含戲劇換角內幕、警察局阻止驗傷報警等事件，同時也替自己愛妻陳維齡澄清，沒對小甜甜說出：「（家暴）只有一次有什麼關係，又不是第三次第四次！」並強調是被小甜甜誤解。

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宋逸民提到，在小甜甜與老公宋晉賢於去年9月18日發生衝突事件後，兩個月內的所有對話紀錄與錄音，雙方都有留著，「甜甜自己也可以再回去聽一下，或者是去看一下，夫妻衝突事件發生之後，妳和我們之間所有的禱告和對話，以及妳在當中不只一次強烈的表達及感謝我們，願意夫妻和好，回到最起初夫妻相愛的關係，再給彼此一次機會。」

宋逸民反問大眾，「我想請教大家，在這樣的前提之下，不要說是教會的牧師、小組長，試問又有哪位朋友會鼓勵他們夫妻分開？勸離不勸和呢？」他更強調，「在夫妻發生衝突的事件之後，甜甜夫妻兩個仍然形影不離，並且雙方都向我們多次強烈的表達，願意繼續維持婚姻，願意再給彼此一次機會…」、「是因為我們透過他們的行為，看見他們仍然深愛著對方…」

▲宋逸民和老婆陳維齡現身解釋近來風波事件。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.04）
▲宋逸民強調，家暴衝突事件過後，小甜甜夫妻倆依然是形影不離。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.04）
此外，宋逸民也還原妻子陳維齡，最後一次跟小甜甜說的話：「我真的好心痛，因為甜甜你就像是我們的家人一樣，我好希望甜甜不要因為一時衝動，做出會讓自己後悔一輩子的決定…」以及他們強烈要求宋晉賢保證絕對不可以再犯第二次的事，卻都被小甜甜誤解為「維齡說：『只有一次有什麼關係，又不是第三次第四次…』」，讓宋逸民直呼「但維齡原來完全不是這個意思…」

文末，宋逸民再次重申，「是因為小甜甜一直堅持用隱瞞的方式，訴訟她的先生，最後我們只好忍痛將她從福音戲劇中換角….其實在教會裡面每個人都知道，也都看到，即便在9月18日夫妻衝突後，甜甜和晉賢依然還是形影不離的。」同時也對被小甜甜的誤解感到痛心，「在這當中，甜甜對我們有這麼深這麼深的誤解，真的讓我們非常非常的難過。因為我們真的都完全是好意，當中的陪伴也都是完全付出我們所有的真心和時間的，但甜甜卻完完全全的誤解我們…」。

宋逸民表示，直到現在，教會仍持續為他們禱告，「只要彼此相愛，真的沒有不能解決的事，千萬不要因為一時的衝動，而做出後悔一生的決定，這也是我們一直一直忍耐，不願意公佈事情真相的最大原因，我們再一次強調『家庭』是我們基督信仰最重視的，我們絕對不認同家暴，也不能容忍家暴，但也希望所有的夫妻，都能夠在愛裡更多的彼此學習和溝通…」；至於小甜甜，截稿前尚未做出回應。（編輯：詹鎰睿）

▲宋晉賢（右）小小甜甜13歲，今年24歲。（圖／翻攝自宋晉賢臉書）
▲宋逸民表示，教會的人都有看到，小甜甜和她老公宋晉賢（右）形影不離。（圖／翻攝自宋晉賢臉書）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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