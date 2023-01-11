陳維齡「家暴一次有什麼關係」！宋逸民還原真相：被誤解

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宋逸民反問大眾，「我想請教大家，在這樣的前提之下，不要說是教會的牧師、小組長，試問又有哪位朋友會鼓勵他們夫妻分開？勸離不勸和呢？」他更強調，「在夫妻發生衝突的事件之後，甜甜夫妻兩個仍然形影不離，並且雙方都向我們多次強烈的表達，願意繼續維持婚姻，願意再給彼此一次機會…」、「是因為我們透過他們的行為，看見他們仍然深愛著對方…」
此外，宋逸民也還原妻子陳維齡，最後一次跟小甜甜說的話：「我真的好心痛，因為甜甜你就像是我們的家人一樣，我好希望甜甜不要因為一時衝動，做出會讓自己後悔一輩子的決定…」以及他們強烈要求宋晉賢保證絕對不可以再犯第二次的事，卻都被小甜甜誤解為「維齡說：『只有一次有什麼關係，又不是第三次第四次…』」，讓宋逸民直呼「但維齡原來完全不是這個意思…」
文末，宋逸民再次重申，「是因為小甜甜一直堅持用隱瞞的方式，訴訟她的先生，最後我們只好忍痛將她從福音戲劇中換角….其實在教會裡面每個人都知道，也都看到，即便在9月18日夫妻衝突後，甜甜和晉賢依然還是形影不離的。」同時也對被小甜甜的誤解感到痛心，「在這當中，甜甜對我們有這麼深這麼深的誤解，真的讓我們非常非常的難過。因為我們真的都完全是好意，當中的陪伴也都是完全付出我們所有的真心和時間的，但甜甜卻完完全全的誤解我們…」。
宋逸民表示，直到現在，教會仍持續為他們禱告，「只要彼此相愛，真的沒有不能解決的事，千萬不要因為一時的衝動，而做出後悔一生的決定，這也是我們一直一直忍耐，不願意公佈事情真相的最大原因，我們再一次強調『家庭』是我們基督信仰最重視的，我們絕對不認同家暴，也不能容忍家暴，但也希望所有的夫妻，都能夠在愛裡更多的彼此學習和溝通…」；至於小甜甜，截稿前尚未做出回應。（編輯：詹鎰睿）
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