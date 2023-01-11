宋逸民忍痛換角？曝小甜甜雙面手法　願公開錄音對質

我是廣告 請繼續往下閱讀
宋逸民說，第一次開庭時，宋先生曾向教會求助，結果小甜甜不斷致電教友、小組長，希望他們能告訴老公「絕對不能去出庭，因為如果出庭就會有事，不出庭才會沒事」，請教專業人士才知這是一場騙局，不去反而陷於不利局面，「我們開始對甜甜產生疑問？為什麼她要這樣叫我們一起欺騙晉賢呢？」
他痛心小甜甜搞雙面手法，在這訴訟期間，再次傳簡訊告知教會，已經處理好警局報案一事，結果宋先生又接到開庭通知，才了解若再不去，可能真的會挨告。出庭當天，小甜甜的律師也在場，轉述本人「堅持提告」的立場，讓大家都非常的錯愕不可置信，「我們和甜都有她特別用錄音，請我們叫晉賢不要去出庭的檔案，若甜甜願意我們也可以公開」。
宋逸民表示，小甜甜企圖欺騙教友，想讓大家一起聯合欺騙她的先生，這實在讓人無法接受，也非常非常的難過，「因為甜甜一直堅持用隱瞞的方式，訴訟她的先生，最後我們只好忍痛將她從福音戲劇中換角」，點名這才是真正的原因，並非外界認為的愷樂事件。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110