快訊／宋逸民揭真相　批小甜甜撒謊、欺騙：我們名譽全毁

宋逸民忍痛換角？曝小甜甜雙面手法　願公開錄音對質

▲宋逸民狠批小甜甜利用雙面手法，試圖矇騙教友，要宋先生不要出庭。（圖／翻攝小甜甜FB）
▲宋逸民狠批小甜甜利用雙面手法，試圖矇騙教友，要宋先生不要出庭。（圖／翻攝小甜甜FB）

記者江芷稜/綜合報導

女星小甜甜掀起明星教會風暴，宋逸民不忍創立的「藝起發光」教會遭到輿論撻伐，今（11）日再度發表長文還原事件始末，透露被媒體披露的導火線、福音劇《幸福宅一起》換角風波，其實並非提到愷樂，才會讓小甜甜痛失角色，而是協調這起婚姻事件時，小甜甜一再對教友說謊，試圖欺騙老公宋先生，導致雙方信任關係破裂，才會以「私生活有極大狀況」將她除名。

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▲白家綺（左四）演出的《幸福宅一起》以唱詩歌的方式呈現。（圖／藝起發光）
▲福音劇《幸福宅一起》將小甜甜除名，引起軒然大波。（圖／藝起發光）
宋逸民還原事發經過，在小甜甜和老公起衝突時，因為「動手就是不對」，嚴厲要求男方鄭重地跟甜甜道歉，並保證絕對不能再犯，絕無容忍家暴一事。之後看到小甜甜夫妻感情依舊、出雙入對，以為事情順利解決時，突然被告知小甜甜私下提告，有種被人欺騙的感覺，「我們大家會這麼的痛心和震驚」。

宋逸民說，第一次開庭時，宋先生曾向教會求助，結果小甜甜不斷致電教友、小組長，希望他們能告訴老公「絕對不能去出庭，因為如果出庭就會有事，不出庭才會沒事」，請教專業人士才知這是一場騙局，不去反而陷於不利局面，「我們開始對甜甜產生疑問？為什麼她要這樣叫我們一起欺騙晉賢呢？」

▲宋晉賢（右）小小甜甜13歲，今年24歲。（圖／翻攝自宋晉賢臉書）
▲小甜甜（左）和老公爆發衝突後，仍然一起出雙入對，私下卻悄悄提告。（圖／翻攝自宋晉賢臉書）
他痛心小甜甜搞雙面手法，在這訴訟期間，再次傳簡訊告知教會，已經處理好警局報案一事，結果宋先生又接到開庭通知，才了解若再不去，可能真的會挨告。出庭當天，小甜甜的律師也在場，轉述本人「堅持提告」的立場，讓大家都非常的錯愕不可置信，「我們和甜都有她特別用錄音，請我們叫晉賢不要去出庭的檔案，若甜甜願意我們也可以公開」。

宋逸民表示，小甜甜企圖欺騙教友，想讓大家一起聯合欺騙她的先生，這實在讓人無法接受，也非常非常的難過，「因為甜甜一直堅持用隱瞞的方式，訴訟她的先生，最後我們只好忍痛將她從福音戲劇中換角」，點名這才是真正的原因，並非外界認為的愷樂事件。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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