康康遭友誆騙！「500萬人間蒸發」 送百萬給太座被嫌少
康康今（11）日 舉辦出道25周年「百味人生」百變康康巡迴演唱會售票記者會，在記者會上，康康分享先前被朋友騙了500萬，錢財人間蒸發。而他為了這次推出新專輯，再次拿出300萬，讓他無奈表示：「人生就是這樣。」
記者吳雨婕/綜合報導
在記者會上演唱《幸福100年》的康康，提到5月27日高流演唱會正逢自己結婚12周年前夕，因此將送上自己的唱酬100萬給老婆當禮物，問他老婆得知後第一個反應，他笑說：「老婆反問我說，怎麼唱酬這麼少？我跟她說『這年頭有人幫我們辦演唱會，要很感恩』！」提到辦演唱會，他更提到之前曾經被朋友騙要投資國外演唱會，掏出500萬後竟然最後沒辦成，全部付諸流水，讓他最後還是決定投資自己，這次為了新專輯還特別拿出300多萬做專輯，他苦笑說：「百味人生就是這樣。」
與愛妻結婚邁入12周年的康康，提到自己與太太的相處之道，他表示如果兩人有吵架都是自己先道歉先認錯，體諒老婆辛苦的他在上周老婆確診時還幫忙帶小孩做家事，他說：「我大老婆18歲，老婆幫我生了兩個小孩，所以當然要體諒她平常帶小孩的辛苦。」他更笑說之前剛結婚時有命理師斷言他跟老婆會閃離，結果沒想到一路走來始終如一，康康更笑說：「結果後來是那個命理師先離婚！」