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民進黨主席周日補選！賴清德電話拜票　承諾找回創黨精神

▲賴清德參選民進黨主席，持續走遍全國舉辦政見會。圖為7日其在台北與青年座談。（圖／記者葉政勳攝）
▲賴清德參選民進黨主席，持續走遍全國舉辦政見會。圖為7日其在台北與青年座談。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨主席補選將於本周日投票，即使身為唯一候選人，副總統賴清德仍依計畫走遍台灣各地，舉行「向黨員報告」政見說明會，與全台黨員意見交流、深切檢討。今（11）日賴清德的電話拜票內容也曝光，他呼籲所有黨員1月15日出來投票，未來他會帶領民進黨找回清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，重新贏得台灣人民的信任。

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民進黨主席補選將於本周日投票，賴清德是唯一候選人，不過其並不馬虎，依計畫走遍全台各縣市，舉行「向黨員報告」政見說明會，除了今晚預計在基隆登場外，明天將在台北，周六則將回到「起家厝」台南舉行壓軸場。

除此之外，賴清德電話拜票內容也曝光。他提到，「你好，我是賴清德」，特別打這通電話，感謝您對民進黨的支持；另外向您報告，為了團結民進黨，穩定政局、重新出發，「清德決定參選這次民進黨黨主席補選」。

賴清德說，「未來我會帶領民進黨找回清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神」，共同守護台灣，增進民主和平以及繁榮，重新贏得台灣人民的信任。

他表示，選舉失敗，但不能失志，在關鍵時刻，民進黨需要你，台灣也需要你。「1月15日請你出來投票，讓我們繼續打拚、勇敢向前行，拜託您、多謝您」。

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