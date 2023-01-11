新春家居佈置招好運 香氛搭配造型擴香棒翻玩時尚家居
居家時尚除了在擺飾上用心，香氛的加持更能營造舒適放鬆的居家空間。韓妞最愛韓國人氣擴香品牌珂珂朵爾cocodor，不僅擁有細緻調香與包裝設計，連擴香棒與裝飾花材的搭配安排也別具巧思。像是普普花園系列特別選用花朵造型擴香棒，八心八瓣的討喜圖案，隱含新年招好運大發利市的吉祥寓意，不但適合農曆新年家居佈置，也很適合做為新春拜年時的伴手禮。
記者陳美嘉／高雄報導
cocodor 2023春季新品兩大系列「普普花園和粉櫻花園」，設計靈感來自窗花藝術，巧妙融合品牌經典印花，活潑打造全新圖騰Cube Monogram，帶入象徵好運喜慶的紅色、紫色、橙色，如同在家中擺放一束鮮花般賞心悅目，優雅散發迷人香氣。
除了外型設計翻玩印花時尚，cocodor 2023春季花園系列也推出全新香氣「蜜梨小蒼蘭」，獻給喜歡清新花香的香迷，輕甜而不膩、優雅中帶點俏皮的時尚香氛選擇。
甫推出就備受矚目的還有2023春季限定的全新香氣「晚霞玫瑰」，揉合玫瑰、茉莉、依蘭等馥郁花香，再以絕妙比例融入橘子、佛手柑、天竺葵，最後以雪松、廣霍香、檀香交織而成溫暖木質調。
經常被朵粉們敲碗復出的山茶花香氣，這次也是cocodor春季花園系列的主打香氛之一，以清新自然的柑橘、綠葉襯托出紅豔高冷的山茶花香氣，然後以大地香調收尾，營造出宛如身處豪宅大邸的貴氣氛圍。