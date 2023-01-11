特企／遠百竹北盛大開幕！千人見證客家壯闊之美

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新竹縣楊文科縣長表示因疫情影響遠百竹北至今日正式開幕，這次與遠東百貨的BOT案打造雙方合作的全新模式，也為新竹縣帶來相當可觀的收入，遠百竹北是新竹縣的一顆明珠與瑰寶，希望未來能一起繼續努力，繼續賺錢，持續帶動經濟繁榮，打造雙贏局面。
楊文科縣長與徐旭東董事長在開幕儀式台上互動性極佳，雙方談笑風生，現場滿溢開幕慶賀的歡樂氣氛。遠東百貨徐雪芳總經理也提到非常感謝新竹縣府提供的大力協助，感謝眾多品牌與關係企業的全力支援，遠百竹北依照徐旭東董事長的創新想法來打造，我們創造多個第一、獨一、唯一，藉由所有同仁的努力，秉持Retail is detail的品牌精神，持續創新與發揮企業的正面影響力。
開幕慶由遠百竹北吉祥物「客家細妹」帶領全台各店太陽寶寶，用活潑舞蹈來與現場來賓打招呼、帶動跳炒熱現場氣氛，並邀請新竹在地知名舞團「築夢舞集」帶來客家現代舞蹈，將傳統文化用創新舞技精彩呈現，同時呼應遠百竹北融合好客新美學的獨有特色，民眾最愛的拍照打卡熱點「客家圓樓」，壯觀大型圓樓建築、細緻花漾圖騰、圓頂天空，壯闊中蘊含著客家之美。
三座國際級大型公共藝術作品「好客天棚」、「竹北風潮新世紀」、「風采桐漾 富竹滿溢」如繁星般在百貨內閃閃發光，融合自然萬物、在地文化及好客精神，讓百貨塑造獨有特色，成為最有藝術感的購物殿堂。使用客家花布圖騰剪裁而成的紅燈籠與使用在地紅磚瓦砌成的「客家老街」、「客家古厝」，完整復刻過往時代的美好記憶，讓長輩逛街同時回味過往，讓百貨成為闔家團聚的最好地點，更要創造話題，打造出年輕人最愛、最新潮的超夯打卡點。
力挺公益、讓愛傳遞！遠百竹北試營運至今舉辦數十場公益送暖活動，合作單位從新竹縣府、民間社福機構到校園團體，目前已捐贈物資給予新竹縣各大社服中心、藍天家園、德蘭兒童中心、桃山國小等。
因山區學校資源較為缺乏，孩童在成長期間充足的運動量更顯重要，新竹縣五峰國小在各大運動賽事表現突出，遠百竹北在開幕之時希望提供優質、耐用的運動用品讓大家動起來舒適，健健康康成長茁壯，公益捐贈儀式由遠東集團徐旭東董事長、遠東百貨徐雪芳總經理代表捐贈逾百份知名運動品牌背包及球鞋給新竹縣五峰國小學童，並由新竹縣楊文科縣長、竹北市長鄭朝方、五峰國小朱陳國智校長與新竹縣產發處陳偉志處長代表受贈，讓偏鄉學童在新的一年可以無後顧之憂的自在學習，以行動力挺公益、讓愛持續傳遞。
遠百竹北開幕儀式最後在眾多貴賓與民眾的見證下，一同敲響富有客家文化的好客金鑼，啟動科技智能光電球，象徵遠百竹北正式開幕、亮眼現身。