《我和鬼》林柏宏同志夜店狂歡！酒後解放「下半身忙翻」
金馬演技派男星林柏宏在動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》人生恥度開到200％，他片中飾演大方出櫃做自己的同志毛毛，誇張奔放的肢體、表情動作催到極致，並練就專業「毛毛飄」，他坦言多場戲都很害羞，事後看畫面心裡瘋狂吶喊：「我是怎麼做到的啊！」他還獻出同志夜店初體驗，林柏宏因不擅長跳舞特別喝酒上陣，穿梭在衣著火辣的舞者群裡，笑稱：「在同志夜店熱舞，是我突破最大的一場戲，感謝程偉豪導演把我的開關打開。」
記者黃雅琪/綜合報導
林柏宏當初看劇本就非常喜歡，認為故事題材新鮮、人物情節也不斷反轉，實際演出才驚覺「簡直太羞恥」，像是正面跨坐在許光漢肩膀，及各種驚聲尖笑又神出鬼沒的誇張橋段，每天收工都精疲力竭：「我跟光漢熟了後更放膽去玩，有些梗都是現場玩出來的。」並透露還練就專業「毛毛飄」，每當他跟許光漢走在一起時，畫面要呈現出毛毛如靈體飄浮的狀態，祕訣是靠底下一輛專屬毛毛車載著他到處跑，道具組還為此打造3、4輛車適用於不同場景與畫面。
林柏宏全片幾乎都以「上半身」演出，展現驚人腰力，笑說：「我上半身很正經自然在演戲，下半身其實超級忙！有時車子急停，很可能會摔下來，我的腿必須緊緊纏繞勾住整台車，畫面太荒謬常不小心笑場，但拍到最後，我已經熟練到可以用那輛車360度自轉了。」
而同志夜店熱舞場景更令林柏宏印象深刻，他自認「舞痴」也從沒去過同志夜店，事前抱佛腳找舞蹈老師特訓，沒想到拍攝當天，老師竟親自到場驗收成果，讓他壓力山大直呼：「那天舞池有各式各樣穿著火辣的同志朋友在跳舞，他們都很享受，我卻超害羞偷偷喝了2杯梅酒，才敢跳下去跟大家尬舞，算是突破人生恥度，短期內應該難以超越。」
除了體力活，林柏宏詮釋同志心境也做了許多角色功課，曾在《帶我去遠方》演過比較內斂的同志，這次《關於我和鬼變成家人的那件事》形象大翻轉，在同婚合法的社會氛圍中，扮演勇於展現自我的同志，但他解釋：「可能很多人用同志角度看待毛毛，不過我把同志這件事擺在最後面，我不覺得同志就是一個角色，同志有1000種樣子、異性戀也有1000種樣子，要拿捏他是什麼樣子的個性，不希望變成很刻板的同志樣貌。」電影《關於我和鬼變成家人的那件事》將於2月10日全台上映。