快訊／宋逸民揭真相　批小甜甜撒謊、欺騙：我們名譽全毁

宋逸民握4大證據準備打臉　「小甜甜同意就可以公開」

▲宋逸民準備4大證據反擊小甜甜。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）
▲宋逸民準備4大證據反擊小甜甜。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

娛樂中心／綜合報導

宋逸民今（11日）在臉書以近4000字發長文，稱決定將近來小甜甜家暴事件的真相公諸於世，痛批小甜甜向大眾說謊、欺騙，大玩雙面手法，共提出4項文字及錄音證據，「若甜甜同意我們可以公開」，正式直球對決。

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▲宋逸民念新聞稿釐清外界對教會的疑慮。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼宋逸民（上圖）指小甜甜欺騙所有幫助她的人。（圖／記者葉政勳攝、嬰兒與母親雜誌提供）
▲小甜甜身為高齡產婦謹慎養胎。（圖／嬰兒與母親雜誌）
第一項證據，宋逸民澄清自己根本沒有在辦公室罵小甜甜30到40分鐘，只是提醒對方謹言慎行，當天晚上小甜甜甚至傳簡訊感謝教會、道歉，「我們和甜手上都有簡訊，若甜甜同意我們可以公開」，也有近20個人可以證明小甜甜出辦公室後還大笑、大叫看直播。

第二項證據為，小甜甜夫妻9月18日發生肢體衝突，此後二個月內小甜甜和教會人士的所有對話紀錄、和錄音，「妳和我們之間所有的禱告和對話，以及妳在當中不只一次強烈的表達及感謝我們，願意夫妻和好，回到最起初夫妻相愛的關係，再給彼此一次機會...我們和甜甜手上皆有簡訊的截圖及錄音，若甜甜同意我們可以公開」。

第三項證據，小甜甜瞞著所有人對老公宋晉賢提告，並一再提醒教會不能讓宋晉賢出庭，因為會對他不利，並傳簡訊告知宋逸民等人「警察的事情已經都處理好了，晉賢沒事了」，宋逸民說：「我和甜手上也都有簡訊，若甜甜同意我們也可以公開。」

殊不知，宋晉賢接到第二次法院通知，小甜甜再次打電話給宋逸民方，再三強調老公不能出庭，否則告訴就會成立，「我們和甜都有她特別用錄音，請我們叫晉賢不要去出庭的檔案，若甜甜願意我們也可以公開」，此為最後一項證據。（編輯：楊穎軒）

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