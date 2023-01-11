宋逸民握4大證據準備打臉　「小甜甜同意就可以公開」

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第二項證據為，小甜甜夫妻9月18日發生肢體衝突，此後二個月內小甜甜和教會人士的所有對話紀錄、和錄音，「妳和我們之間所有的禱告和對話，以及妳在當中不只一次強烈的表達及感謝我們，願意夫妻和好，回到最起初夫妻相愛的關係，再給彼此一次機會...我們和甜甜手上皆有簡訊的截圖及錄音，若甜甜同意我們可以公開」。
第三項證據，小甜甜瞞著所有人對老公宋晉賢提告，並一再提醒教會不能讓宋晉賢出庭，因為會對他不利，並傳簡訊告知宋逸民等人「警察的事情已經都處理好了，晉賢沒事了」，宋逸民說：「我和甜手上也都有簡訊，若甜甜同意我們也可以公開。」
殊不知，宋晉賢接到第二次法院通知，小甜甜再次打電話給宋逸民方，再三強調老公不能出庭，否則告訴就會成立，「我們和甜都有她特別用錄音，請我們叫晉賢不要去出庭的檔案，若甜甜願意我們也可以公開」，此為最後一項證據。（編輯：楊穎軒）
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