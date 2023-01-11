家事移工均薪2.1萬元　勞動部發表分析報告

為了解事業面及家庭面雇主對移工管理、運用及相關政策之看法與移工之工作概況，作為移工引進等政策參據，勞動部在9日發布「移工管理及運用調查」報告，供民眾參考。
記者賴正琳／綜合報導
根據報告，事業面移工總薪資平均為3萬2,303元（其中經常性薪資為2萬6,066元，加班費5,619元），較110年6月增加1,762元(+5.8%)，主要受基本工資調整影響，經常性薪資增加1,463元(+5.9%)，加班費增加223元。總工時平均為203.1小時，年減1小時，其中正常工時為167.6小時，加班工時為35.5小時，各年減0.1小時及0.9小時。
而外籍家庭看護工總薪資平均為2萬533元，較110年6月增324元(+1.6%)，其中經常性薪資1萬7,961元，加班費2,135元，分別年增398元(+2.3%)及年減47元。雇主沒有規定外籍家庭看護工每日工作時間者占83.2%，另不論雇主有無規定，每日實際工作時間平均均約10小時。
至於家庭面雇主僱用外籍家庭看護工有困擾者占20.8%，困擾原因以「語言不通」占42.8%居首，其次為「愛滑手機、聊天」占35.9%、「要求調整薪資」占33.5%、「溝通困難(如配合度不高等)」占24.5%。