月事界拓荒／不只有衛生棉！生理用品種類多　女性自己選

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將目前台灣合法的生理用品一字排開，可以發現除了與衛生棉一樣可以在賣場或藥妝店購買取得的衛生棉條，以及能夠重複洗滌使用的布衛生棉之外，近年來也越來越多種生理用品出現在市面上，供生理女性做選擇，像是能夠兼顧環保的月亮杯，以及近年來逐漸在台灣日本等地闖出知名度的吸血內褲（月經褲），和2022年才在台灣問世的月經碟片，種類多到一隻手就數不出來。
共穿「一條內褲」創業 吸血內褲紅遍台日開啟「戰國時代」
其中容易讓人搞混的月經褲，也就是吸血內褲，跟過去熟知、好清洗但無法單獨使用的生理褲不同，吸血內褲就像是做在內褲裡面的布衛生棉，可以直接單穿吸收經血。而台灣的第一條吸血內褲是由谷慕慕®&月亮褲®團隊所推出的「月亮褲」，使用了機能纖維，能夠讓快速吸收經血並且讓水分蒸發，因此能減少經期時的濕悶感，由於有抑菌效果，也不用擔心長時間使用出現異味。
谷慕慕®&月亮褲®共同創辦人史文妃表示，因為有部分女性經期不穩定，而吸血內褲也能在日常時穿著，能夠應付突如其來的月經，達到與月經「和平共處」的目的。
月亮褲的研發過程有個顯為人知的故事，雖然當時歐美已經有吸血內褲這樣的生理用品，但拿到悶熱潮濕的台灣來，在使用時仍會悶熱不舒服，谷慕慕®&月亮褲®的兩位創辦人陳苑伊以及史文妃只能透過無數次的打樣跟試穿，來找出最適合台灣人的吸血內褲。但因為當時打樣稀少，兩人只好輪流試穿同一件樣品，甚至有時候得知對方經期來潮時，還要當天馬上送去對方樓下，但也因為這樣，寫下了兩人「共穿一條內褲」的創業故事。
在谷慕慕®&月亮褲®團隊推出吸血內褲之後，甚至紅到日本，漸漸地出現了40、50個品牌，就連日本快時尚品牌Uniqlo也都推出AIRism生理褲，在開賣當週隨即成為品牌熱銷冠軍。陳苑伊在受訪時笑著表示，在代理商把月亮褲帶到日本後，不僅在伊勢丹百貨等主流通路開賣，還因此掀起了日本吸血內褲的「戰國時代」。
但吸血內褲對於台灣民眾仍算是新型的生理用品，史文妃坦言，一開始在在推廣的時候十分辛苦，甚至還曾經看到有民眾留言大罵「怎麼會研發這種東西，這樣女生的重要部位會爛掉你不知道嗎？你是什麼廠商啊？」
即使月亮褲非置入式的生理用品，都碰到觀念較為保守的民眾反彈，可想而知像是衛生棉條、月經杯以及月經碟片這種置入式生理用品，要進行推廣更為困難。
月經一姐跨越層層阻礙 打造台灣第一個月經碟片再掀月事革命
《BBC》曾經在台灣第一個月經杯「月釀杯」眾籌計畫上線時，進行報導指出，台灣如同其他亞洲地區，對於月經與塞入式的生理用品都有不少禁忌。在谷慕慕®團隊推出《從零開始打造月經平權》的書籍也提到在2009年前，台灣衛生棉條的包裝上還會印有「經醫師指示使用」、「未婚女性應注意小心使用」等警告。
雖然近年來，新一代的台灣女性對衛生棉條態度也更開放，但月經一姐、凱娜棉條創辦人凡妮莎表示，不管是在推出棉條、月經杯，還是月經碟片，都在醫療器材法上碰到難關。尤其在推出「月釀杯」以及「月釀碟片」，都因為凡妮莎是台灣第一家推出的廠商，而因此面臨可能需要做臨床實驗或是不得不放棄商品部分功能描述的狀況。
月經杯以及月經碟片其實在歐美已經行之有年，目前在台灣也有博權月亮杯等三家業者推出月經杯。而這兩款生理用品是採用醫療級矽膠材質做成，放入體內可以盛接經血，「滿杯」後只要拿出來將經血倒掉就能放回繼續使用。而現今環保意識抬頭，月經杯跟月亮碟片的永續性也成為選擇考量的原因。
雖然在更換時容易弄到「滿手血」，但不論是月經杯還是月經碟片，最多都能置入12小時，因此量少不需要在外頭做更換，另外放置月經碟片後，因為身體構造的關係，還能達到「自動排血」的效果，出門在外不太會因為更換而感到不便。
不過大部分女性對於置入型生理用品總感到有點「怕怕」的，也有部分人覺得再置入後趕到「卡卡」，陳苑伊表示，這就像一般人使用隱形眼鏡一樣，「它一樣都是你沒有用過就不知道原來那個地方放的了的東西」，在完全沒有體驗之前，就會覺得很害怕、很未知。
凡妮莎認為，大眾其實不了解自己的身體構造，她在討論置入型生理用品時，就時常碰上大眾難以去想像的狀況。凡妮莎認為，台灣很多人對於月經觀念的形塑都是從衛生棉來的，不論是覺得經血很髒、很臭、要趕快排掉，或是對於其他生理用品的「吸血」能力都是從衛生棉出發，而醫療器材法又更加限制了女生去選擇的權利。
My Body My Choice！多元生理用品COMBO搭配 將權歸女性
根據《NOWnews今日新聞》調查，在所有生理女性受訪者當中，有高達77.4%的人使用衛生棉，這之中又有將近七成的人沒有與其他生理用品做搭配使用。不少主要使用衛生棉的女性受訪者指出，在使用衛生棉的時候，容易弄髒衣物、或是容易覺得悶熱不舒服，另外有大多數人認為，衛生棉所製造的垃圾量大、不夠環保。即使如此仍然因為傳統觀念、購買容易以及價格便宜等原因，而繼續選擇使用衛生棉。
但在這麼多種生理用品如雨後春筍冒出，衛生棉是不是就應該被淘汰？其實並不盡然。史文妃表示，很多人都會認為，是不是一旦用了其中一種生理用品，就不能選擇其他種，但其實最理想的狀態就是，隨著個人需求去搭配使用，讓生活變得更加舒適，並非要去做出取捨，應該去了解自己的需求以及每個用品的特質，「讓生理用品配合自己，而不是去配合他」。
民眾哈小姐接受訪問表示，從小因為使用衛生棉時容易把衣服弄髒，而一直感到困擾，但大學在朋友的推薦之下，改用衛生棉條，並且在量少時搭配護墊使用，就不太會出現經血沾染內褲的狀況，晚上睡覺也不需要擔心側漏問題。哈小姐補充稱，最近也開始使用月經碟片以及吸血內褲，不僅減少外出更換生理用品的麻煩，垃圾量也大減，「雖然我還是會使用棉條或護墊，但在不同生理用品搭配之下，因為月經來潮所感到的困擾減少許多，有種『從月經中解放』的感覺。」
凡妮莎認為，多元生理用品的觀念，像是女生把自己手上的權利找回來，因為過去都是女生去配合月經，常常會因為月經一來，放棄娛樂甚至是受教權。但這一切也得回到大眾對於生理用品、月經的觀念以及教育。為了明年即將在各級學校實行的月經教育以及免費提供多元生理用品政策，