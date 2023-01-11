少年出任務／VERA來了！邀粉絲線上同樂　竟玩到差點走心

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VERA解釋，新團名的概念來自金星的英文名字，再加上「ERA」代表時代、紀元意思，希望帶給大家一個新紀元、新時代，而手勢非常簡單，就是一個V加上一個A，看起來像星星。
此外，活潑好動的VERA也分成兩隊進行PK，想辦法在三項遊戲「金價就愛眼」、「記憶報數123」、「矇眼寫春聯」中拿下勝利帶走紅包，而且VERA這次更在現場開啟直播，與粉絲們同樂互動，由粉絲看他們的表演猜出人地物，遊戲過程非常爆笑。
最終由揚眉兔氣隊勝出，並抽到3120元的紅包，另外還獲得由唐氏症基金會提供的新春獨家手作餅伴手禮盒，包含「愛不囉嗦｜玉兔嬉春水果酥禮盒」、「愛不囉嗦｜金桃御喜年糖禮盒」，由於獎品太過豐富，讓另一隊兔飛猛進隊有些走心和吃醋，「前面兩個遊戲蠻開心的，後面有點...」而揚眉兔氣隊卻一起喊話，「我們倒是覺得最後一個遊戲最好玩！」讓主持人笑到不行。
最後，VERA也在節目中許下2023年的新願望，但大家互看許久才紛紛喊說要演戲，結果蔡朕跳出來說，「就是我們什麼都想嘗試，因為沒有什麼VREA駕馭不了的舞台！」展現超強的自信心。目前，VERA的全新專輯《Venus ERA》已經在各大平台上線，也悄悄預告粉絲，一定要追蹤VERA的官方IG、FB、YouTube，隨時都會有活動驚喜以及VERA的第一手消息。（編輯：詹鎰睿）