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少年出任務／VERA來了！邀粉絲線上同樂　竟玩到差點走心

▲「少年出任務」新春特別計劃，邀請VERA一同玩樂拿紅包。（圖／踢帕娛樂提供）
▲「少年出任務」新春特別計劃，邀請VERA一同玩樂拿紅包。（圖／踢帕娛樂提供）

娛樂中心/綜合報導

為了迎接農曆春節到來，本週《NOWnews今日新聞》「少年出任務」就推出的新春特別計劃，由《原子少年》出道成員陳水豐、唐立杰主持，這次更特別邀請VERA擔任嘉賓，與團員NELSON、藍弟、廖學文、蔡朕、許孟維、巴比玩遊戲，現場VERA不只開直播和粉絲們互動，而且還帶來好消息與大家分享。

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本週「少年出任務」新春特別計劃，可是節目以來最華麗的場景，也邀請到同樣是《原子少年》出身的團體VERA蒞臨現場，團員們表示，很開心可以出道，也很期待用新作品、新團名與大家見面，專輯新單曲《Playboyz》就與前輩karencici合作，讓他們非常興奮。

VERA解釋，新團名的概念來自金星的英文名字，再加上「ERA」代表時代、紀元意思，希望帶給大家一個新紀元、新時代，而手勢非常簡單，就是一個V加上一個A，看起來像星星。

▲VERA降臨「少年出任務」，同時也帶來新春好消息。（圖／踢帕娛樂提供）
▲VERA降臨「少年出任務」要來玩遊戲搶紅包，結果團員差點走心。（圖／踢帕娛樂提供）
此外，活潑好動的VERA也分成兩隊進行PK，想辦法在三項遊戲「金價就愛眼」、「記憶報數123」、「矇眼寫春聯」中拿下勝利帶走紅包，而且VERA這次更在現場開啟直播，與粉絲們同樂互動，由粉絲看他們的表演猜出人地物，遊戲過程非常爆笑。

最終由揚眉兔氣隊勝出，並抽到3120元的紅包，另外還獲得由唐氏症基金會提供的新春獨家手作餅伴手禮盒，包含「愛不囉嗦｜玉兔嬉春水果酥禮盒」、「愛不囉嗦｜金桃御喜年糖禮盒」，由於獎品太過豐富，讓另一隊兔飛猛進隊有些走心和吃醋，「前面兩個遊戲蠻開心的，後面有點...」而揚眉兔氣隊卻一起喊話，「我們倒是覺得最後一個遊戲最好玩！」讓主持人笑到不行。

最後，VERA也在節目中許下2023年的新願望，但大家互看許久才紛紛喊說要演戲，結果蔡朕跳出來說，「就是我們什麼都想嘗試，因為沒有什麼VREA駕馭不了的舞台！」展現超強的自信心。目前，VERA的全新專輯《Venus ERA》已經在各大平台上線，也悄悄預告粉絲，一定要追蹤VERA的官方IG、FB、YouTube，隨時都會有活動驚喜以及VERA的第一手消息。（編輯：詹鎰睿）


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