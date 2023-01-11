《新楓之谷》改版！寒假「究極燃燒」登場　首開放Lv.250

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《新楓之谷》於1月11日至3月28日開跑「究極燃燒」升等活動，不僅首次開放升級到Lv.250，且升1等額外加2等，並提供多達17種的強力成長支援獎勵及等級達成獎勵，包含「各地區5等祕法符文」、「經驗的核心寶石」，讓新手老手一起享受急速升等快感！
官方也同步推出「皇家騎士團Remaster」6大職業，包含米哈逸、聖魂劍士、烈焰巫師、破風使者、暗夜行者、閃雷悍將，全面優化角色能力與技能翻新，讓視覺效果提升更華麗，玩家搭配「菇菇通行證」達對應等級可領取多重獎勵，包括「菇菇機器人」、「菇菇通行證成長密藥」、「卡勒馬星力17星強化券」等強力道具，達Lv.230可與活動NPC對話獲得特別獎勵「持之以恆的達人」勳章。
而「IGNITION煙火慶典」推出線上多種趣味小遊戲，於1月11日至3月28日，每日完成任務及點名，可強化道具「卡勒馬星力17星強化券」、成長道具「傳說傳播者」、期間限定裝飾道具「IGNITION煙火慶典椅子」、「海灘派對套裝交換券」、「春節兔兔椅子」等。挑戰小遊戲還有機會領取限定道具。
官方補充，歡慶寒假大改版的豐富內容登場，官方改版網頁也首度推出心理測驗活動，玩家可測驗自己的超突破指數，以及在《新楓之谷》世界中是哪一位角色。此外，即日起至1月25日，在遊戲商城內輸入序號「HYPER」，可獲得限定道具「瓶中慶典椅子」，敬請把握！