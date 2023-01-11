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借鏡俄烏戰爭經驗　戰術型近程無人機提升聯兵旅戰力

▲陸軍「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.11）
▲陸軍「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.11）

記者呂炯昌／高雄報導

俄烏戰爭爆發後，無人機在戰場的功能性獲得高度重視，陸軍也耗資7億7998萬9000元，向中科院採購50套、100架「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」。陸軍裝甲第564旅聯兵三營戰備部隊今（11）日藉模擬反機降作戰「仿真實戰」場景，展現無人機戰場偵察判敵位置能力。

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第四作戰區今日配合國防部於春節前夕邀請國內、外媒體記者蒞臨天山營區參加「國軍112年春節加強戰備媒體邀訪活動」，由裝甲第564旅聯兵三營戰備部隊藉模擬反機降作戰「仿真實戰」場景，實施縮短距離「實兵對抗」訓練，置重點於聯合指管、防空作戰、聯合戰場情監偵、遠距狙殺、聯合火力打擊、戰車戰鬥隊攻擊、戰鬥隊形變換及火力追擊等課目，以顯示「聯合兵種營」遂行獨立作戰能力。

本次訓練模擬敵軍猝然以機降方式進行突擊，戰備部隊於接獲作戰命令後，首先由防空雷達、飛彈實施偵蒐暨防情傳遞及防空攔截任務，確保周邊地區安全；接續由監偵排運用戰術型無人飛行載具，針對敵第一線陣地實施偵察，並回傳即時偵蒐影像，判明敵軍動態及主力所在位置，掩護後續主力發起攻擊。

接續M1045拖式飛彈車對敵堅固工事射擊，CM22迫砲車實施攻擊前準備射擊；在M56渦輪發煙車掩護下，CM11戰車及CM33、CM34裝步戰鬥車對敵發起攻擊，奪取目標；最後配合陸航AH-1W攻擊直升機對潰退敵軍實施火力追擊，肅清陣地敵軍。

面對中國解放軍不斷對台文攻武嚇，第四作戰區指出，農曆春節國人闔家團圓之際，每位官兵仍全心投入戰備工作，秉持「國防安全無假期」信念，做好萬全的準備，堅守崗位，以實際行動守護家園，讓全國安心平安過新年。

負責操作無人機的聯兵營火力連監偵排副排長馬榕蔚士官長表示，透過戰術型無人飛行載具空中偵察判明敵軍位置，進而讓我軍主力部隊能夠精確地攻擊敵軍。

根據中科院介紹，旋翼型無人機系統可耐風六級風，具備自主起降、雙機導控與即時影像傳輸等功能，可強化近海與岸陸地區（灘岸、空機降、城鎮等）戰術偵察與監視，並可介接國軍情傳系統。

▲陸軍564旅春節加強戰備，CM11戰車參與操演。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.11）
▲陸軍564旅春節加強戰備，CM11戰車參與操演。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.11）

 

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