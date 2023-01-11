借鏡俄烏戰爭經驗　戰術型近程無人機提升聯兵旅戰力

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本次訓練模擬敵軍猝然以機降方式進行突擊，戰備部隊於接獲作戰命令後，首先由防空雷達、飛彈實施偵蒐暨防情傳遞及防空攔截任務，確保周邊地區安全；接續由監偵排運用戰術型無人飛行載具，針對敵第一線陣地實施偵察，並回傳即時偵蒐影像，判明敵軍動態及主力所在位置，掩護後續主力發起攻擊。
接續M1045拖式飛彈車對敵堅固工事射擊，CM22迫砲車實施攻擊前準備射擊；在M56渦輪發煙車掩護下，CM11戰車及CM33、CM34裝步戰鬥車對敵發起攻擊，奪取目標；最後配合陸航AH-1W攻擊直升機對潰退敵軍實施火力追擊，肅清陣地敵軍。
面對中國解放軍不斷對台文攻武嚇，第四作戰區指出，農曆春節國人闔家團圓之際，每位官兵仍全心投入戰備工作，秉持「國防安全無假期」信念，做好萬全的準備，堅守崗位，以實際行動守護家園，讓全國安心平安過新年。
負責操作無人機的聯兵營火力連監偵排副排長馬榕蔚士官長表示，透過戰術型無人飛行載具空中偵察判明敵軍位置，進而讓我軍主力部隊能夠精確地攻擊敵軍。
根據中科院介紹，旋翼型無人機系統可耐風六級風，具備自主起降、雙機導控與即時影像傳輸等功能，可強化近海與岸陸地區（灘岸、空機降、城鎮等）戰術偵察與監視，並可介接國軍情傳系統。