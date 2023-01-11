台股2022繳亮眼成績！總成交值59.6兆、歷年次佳

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觀察近年成交值，2020年為49.2兆，2019、2018年甚至僅有29至32兆。不僅如此，2022年上市公司市值達44.3兆元，仍維持在歷年較佳的表現。
林修銘接續提到，上市公司展現營運韌性，營收逆勢成長，並配發豐厚的現金股利，2022年合計營收達40.2兆元，較2021年增加5.34%，前三季稅後淨利則成長5.3%。2021年的現金股利高達2.19兆元，較前一年度增加逾5成，再創歷史新高，考量2022年營收獲利表現，未來股利分配應可期待。
至於IPO家數與籌資金額，林修銘說，全球資本市場都以減半衰退，台灣上市IPO申請家數有26家，IPO籌資達277.8億元，股票籌資合計2,689億元，皆為有統計以來新高，台灣證券市場在全球股市低迷的狀況下，「不管資本市場還是企業，都繳出亮麗成績單，可以說是逆風成長，再次展現企業與資本市場強烈的韌性。」
2022年累計開戶人數共1202萬人，其中約52萬人為今年新開戶，全年有交易人數551萬人，與前一年度相當。林修銘表示，年輕族群參與率持續提升，為股市注入新動能，40歲以下開戶人數已達394萬人，近3年大增86萬人。
此外，零股及ETF交易表現也反映年輕化的趨勢，2022年零股成交值占比自前一年度0.54%提升為0.83%，每月平均交易戶數達117萬，較前一年度成長近2成，證交所業於2022年12月19日起，將零股交易撮合間隔時間縮短為1分鐘，以提升成交機會。ETF成交值占比則從前一年度2.57%增加為4.93%，且成交值及資產規模皆突破歷史新高，台股及ETF定期定額投資金額也同步寫下新紀錄。
不過，國際事件衝擊，連帶影響證券交易所營運，2022年營收108.84億元，稅前淨利82.28億元，每股稅後純益6.8元，較前一年的12.3元衰退。