月事界拓荒／月經就是生活！流血革命啟動　別再叫處女膜

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另外在尼泊爾也有類似狀況發生。受到印度教的影響，尼泊爾人民認為女性月經是不潔的象徵，因此有一系列針對女性月經期間生活起居的限制和禁忌，例如被禁止進入屋內、行經廟宇和參加婚禮等，就連女性該吃什麼、該在哪裡睡覺，以及可以與誰互動都遭到限制。許多人相信，打破月經禁忌會招來厄運和死亡。
其中，尼泊爾最極端的月經禁忌便是限制女性人身自由的「月經小屋」（Chhaupadi）。月經來潮的女性不允許在自家睡覺，只可獨自睡在被稱為「月經小屋」的棚屋，飲食則由家人負責送到小屋。但是月經小屋通常沒有門窗，因此曾發生有少女因月經來潮住進小屋內，疑似因天氣寒冷，點火取暖卻因不通風導致窒息而死。即使尼泊爾當局祭出嚴格手段禁止月經小屋，對民俗風情並沒有顯著影響，尼泊爾各地每年仍會傳出女性在月經小屋中被蛇咬死，或是烹煮食物時一氧化碳中毒而死的消息。
社會風氣、文化觀念的影響之下，讓生理女性因為月經深受其苦，這樣的狀況並不分國界。台灣也有不少女學生在拿出生理用品時必須遮遮掩掩，平常也因為擔心尷尬，以「那個」、「大姨媽」、「好朋友」代稱月經，宛如是生理界的「佛地魔」一般。另外還有當月經來潮，不能進入廟宇拜拜等禁忌。男生對於月經也存在迷思，甚至有人看到衛生棉廣告使用藍色液體作為經血的示意，因而覺得經血就是藍色的。
谷慕慕®&月亮褲®共同創辦人史文妃提到，像禾馨婦產科醫生烏恩慈很常在臉書專頁「烏烏醫師」上為大眾「解惑」，像是經痛時能否吃止痛藥等問題，用科學角度幫大眾破除迷思。史文妃認為，如果大家對於月經存在迷思，很容易就會自我設限，更會多了恐懼以及害怕。
除此之外，對於月經的迷思還可能會讓女性的身份受到限制。史文妃稱，「陰道冠」與「處女膜」就是一個例子。史文妃表示，「處女膜」這個詞背後存在著許多社會的框架以及對身份的意涵，應該用正確的名字「陰道冠」（vaginal corona）去稱呼，才能破除迷思以及社會上的刻板印象。
要消弭月經貧窮，以及女性因月經而遭受的不平等，推動月經平權，以扭轉觀念、增進認知成為關鍵。小紅帽平常的行動除了與學校合作拓展教育以及「小紅盒」援助之外，也致力打造月經友善空間，從公部門的空間到私人店家，透過合作倡議，讓生理女性出門在外不需擔心月經突然來潮。小紅帽長期以來持續研究台灣的現況，思考如何從教育到社福甚至各個層面，全力推動月經平權。
小紅帽還曾經到霞海城隍廟前發起清洗廟埕的活動，藉由洗刷這個動作響應洗去月經汙名，更問過城隍爺以及月老，月經來潮是可以拜拜的，隨後連高雄關聖帝君、彰化媽祖也都紛紛同意說「OK」，一起扭轉婦女經期不能參與祭祀等迷思。
小紅帽還在台北市大同區開設了全球首個「月經博物館」，透過特別的場地設計、策展、工作坊，讓男女老少都能自由走進這個粉紅色系空間，認識月經大小事。月經博物館的選址就在當地的一處菜市場裡，與老房子比鄰而居，目的就是為了呼應「月經就是一件很日常的事情」。過去也曾經在舉辦「我們的『經』驗」等展覽，以沉浸式、互動展間組成，陪伴每一位觀眾探索月經與自己的獨特關係。林薇開玩笑表示小紅帽很像「病毒」，希望能夠接觸到更多的人，在沒有意識到的情況下滲入大眾的生活。
除了小紅帽之外，谷慕慕®團隊也在去年也在「世界月經日」5月28日舉辦了「月經狂歡節」，與多名藝術家合作，透過不同媒材製作以月經為主題的創作，讓大眾更加了解月經其實就是生活中的一部分。另外，谷慕慕®團隊還會在每個月舉辦「月月聚」，透過男女都能回答的月經相關問卷破冰，讓大眾能看見月經不同樣貌，並從各個地方傳達「月經就是生活，生活就是月經」。
史文妃在受訪時談到，希望谷慕慕®團隊的行動、月亮褲®品牌的推出，能帶著社會對月經一起狂歡，不再抱持偏見、誤解。但有部分生理女性在生理期時，所遇到的經痛等問題，只能用「苦不堪言」來形容，對此谷慕慕®&月亮褲®共同創辦人陳苑伊表示，並非是要說服大家「月經是開心的」，而是希望大眾用多元、包容的心去看待，知道每個人的不一樣，進而扭轉月經的負面形象。