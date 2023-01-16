影／尼泊爾30年來最嚴重空難！墜機連年發生　致命原因曝

月事界拓荒／月經就是生活！流血革命啟動　別再叫處女膜

▲要消彌月經貧窮，推動月經平權，扭轉負面觀感才是關鍵。圖為非營利組織「小紅帽」所舉辦的「我們的『經』驗」特展。（圖／小紅帽With Red提供）
▲要消彌月經貧窮，推動月經平權，扭轉負面觀感才是關鍵。圖為非營利組織「小紅帽」所舉辦的「我們的『經』驗」特展。（圖／小紅帽With Red提供）

國際中心徐筱晴／綜合報導

一說到月經，通常會先想到什麼？《NOWnews今日新聞》調查發現，大部分的人最先浮現的是，如經痛、經前症候群、流血、長痘痘等生理現象，除此之外，也有不少人會想到「不能拜拜」等宗教禁忌。可以發現大眾對於月經的印象大多偏向負面，甚至充滿迷信以及錯誤認知。在重重誤解、避諱之下，甚至會引起「月經不平等」、「月經貧窮」等狀況，更顯現出「月經平權」的重要性。

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從很久以前開始，月經在許多國家、文化當中就被視為一種禁忌。印度女性若是碰上月經來潮，就會被禁止靠近廚房，因為經血在印度教中被認為是「不潔」，觸碰到食物會影響其口感與營養價值。而在印度，僅有2%女性使用衛生棉，大部分女性僅使用破布、葉子，甚至是包裝包裹的紙張作為生理用品，卻也出現了衛生隱憂，可能會造成細菌感染的風險升高。

另外在尼泊爾也有類似狀況發生。受到印度教的影響，尼泊爾人民認為女性月經是不潔的象徵，因此有一系列針對女性月經期間生活起居的限制和禁忌，例如被禁止進入屋內、行經廟宇和參加婚禮等，就連女性該吃什麼、該在哪裡睡覺，以及可以與誰互動都遭到限制。許多人相信，打破月經禁忌會招來厄運和死亡。

其中，尼泊爾最極端的月經禁忌便是限制女性人身自由的「月經小屋」（Chhaupadi）。月經來潮的女性不允許在自家睡覺，只可獨自睡在被稱為「月經小屋」的棚屋，飲食則由家人負責送到小屋。但是月經小屋通常沒有門窗，因此曾發生有少女因月經來潮住進小屋內，疑似因天氣寒冷，點火取暖卻因不通風導致窒息而死。即使尼泊爾當局祭出嚴格手段禁止月經小屋，對民俗風情並沒有顯著影響，尼泊爾各地每年仍會傳出女性在月經小屋中被蛇咬死，或是烹煮食物時一氧化碳中毒而死的消息。

▲經血在印度教中被認為是「不潔」。圖為尼泊爾印度教婦女在河中沐浴，洗淨「經期間所犯下的罪惡」。（圖／美聯社／達志影像）
▲經血在印度教中被認為是「不潔」。圖為尼泊爾印度教婦女在河中沐浴，洗淨「經期間所犯下的罪惡」。（圖／美聯社／達志影像）
社會風氣、文化觀念的影響之下，讓生理女性因為月經深受其苦，這樣的狀況並不分國界。台灣也有不少女學生在拿出生理用品時必須遮遮掩掩，平常也因為擔心尷尬，以「那個」、「大姨媽」、「好朋友」代稱月經，宛如是生理界的「佛地魔」一般。另外還有當月經來潮，不能進入廟宇拜拜等禁忌。男生對於月經也存在迷思，甚至有人看到衛生棉廣告使用藍色液體作為經血的示意，因而覺得經血就是藍色的。

谷慕慕®&月亮褲®共同創辦人史文妃提到，像禾馨婦產科醫生烏恩慈很常在臉書專頁「烏烏醫師」上為大眾「解惑」，像是經痛時能否吃止痛藥等問題，用科學角度幫大眾破除迷思。史文妃認為，如果大家對於月經存在迷思，很容易就會自我設限，更會多了恐懼以及害怕。

因為不了解月經的相關知識，再加上月經常與「不潔」、「羞恥」連結，「藏好月經」成為女生「不得不做」的事情，但卻也因此容易產生「月經貧窮」的狀況，提升女性健康風險。長期關注月經議題的非營利組織「小紅帽With Red」創辦人林薇在接受《NOWnews今日新聞》訪問時就分享，她在荷蘭唸書時碰上了難民危機，那時她發現在大型戰爭發生時，即使準備了如奶粉、尿布等物資，生理用品卻不在選項當中，而這也是讓她決定走上月經倡議這條路的原因之一。

除此之外，對於月經的迷思還可能會讓女性的身份受到限制。史文妃稱，「陰道冠」與「處女膜」就是一個例子。史文妃表示，「處女膜」這個詞背後存在著許多社會的框架以及對身份的意涵，應該用正確的名字「陰道冠」（vaginal corona）去稱呼，才能破除迷思以及社會上的刻板印象。

要消弭月經貧窮，以及女性因月經而遭受的不平等，推動月經平權，以扭轉觀念、增進認知成為關鍵。小紅帽平常的行動除了與學校合作拓展教育以及「小紅盒」援助之外，也致力打造月經友善空間，從公部門的空間到私人店家，透過合作倡議，讓生理女性出門在外不需擔心月經突然來潮。小紅帽長期以來持續研究台灣的現況，思考如何從教育到社福甚至各個層面，全力推動月經平權。

小紅帽還曾經到霞海城隍廟前發起清洗廟埕的活動，藉由洗刷這個動作響應洗去月經汙名，更問過城隍爺以及月老，月經來潮是可以拜拜的，隨後連高雄關聖帝君、彰化媽祖也都紛紛同意說「OK」，一起扭轉婦女經期不能參與祭祀等迷思。

▲小紅帽與霞海城隍廟等廟宇合作。（圖／小紅帽With Red提供）
▲小紅帽與霞海城隍廟等廟宇合作。（圖／小紅帽With Red提供）
小紅帽還在台北市大同區開設了全球首個「月經博物館」，透過特別的場地設計、策展、工作坊，讓男女老少都能自由走進這個粉紅色系空間，認識月經大小事。月經博物館的選址就在當地的一處菜市場裡，與老房子比鄰而居，目的就是為了呼應「月經就是一件很日常的事情」。過去也曾經在舉辦「我們的『經』驗」等展覽，以沉浸式、互動展間組成，陪伴每一位觀眾探索月經與自己的獨特關係。林薇開玩笑表示小紅帽很像「病毒」，希望能夠接觸到更多的人，在沒有意識到的情況下滲入大眾的生活。

除了小紅帽之外，谷慕慕®團隊也在去年也在「世界月經日」5月28日舉辦了「月經狂歡節」，與多名藝術家合作，透過不同媒材製作以月經為主題的創作，讓大眾更加了解月經其實就是生活中的一部分。另外，谷慕慕®團隊還會在每個月舉辦「月月聚」，透過男女都能回答的月經相關問卷破冰，讓大眾能看見月經不同樣貌，並從各個地方傳達「月經就是生活，生活就是月經」。

▲透過「月經狂歡節」，讓大眾更加了解月經其實就是生活中的一部分。（圖／谷慕慕®&月亮褲®提供）
▲透過「月經狂歡節」，讓大眾更加了解月經其實就是生活中的一部分。圖為立法委員范雲（右）與谷慕慕®&月亮褲®創辦人陳苑伊（中）。（圖／谷慕慕®&月亮褲®提供）
▲谷慕慕®團隊還會在每個月舉辦「月月聚」，讓大眾能看見月經不同樣貌。（圖／谷慕慕®&月亮褲®提供）
▲谷慕慕®團隊還會在每個月舉辦「月月聚」，讓大眾能看見月經不同樣貌。（圖／谷慕慕®&月亮褲®提供）
史文妃在受訪時談到，希望谷慕慕®團隊的行動、月亮褲®品牌的推出，能帶著社會對月經一起狂歡，不再抱持偏見、誤解。但有部分生理女性在生理期時，所遇到的經痛等問題，只能用「苦不堪言」來形容，對此谷慕慕®&月亮褲®共同創辦人陳苑伊表示，並非是要說服大家「月經是開心的」，而是希望大眾用多元、包容的心去看待，知道每個人的不一樣，進而扭轉月經的負面形象。


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