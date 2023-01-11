開戰大S！汪小菲放話春節來台 張蘭急勸：可能回不來
大S和韓星具俊曄再婚即將滿1年，今年將在台灣一起過年，具俊曄年初四更受邀參與《極限挑戰》表演，登上台北小巨蛋和粉絲們近距離接觸，大S也幫忙轉發消息，幫老公宣傳活動，夫唱婦隨很甜蜜。不過，前夫汪小菲似乎也有動靜，因為疫情阻隔，已經1年多沒來台灣的他，直播時透露春節要飛來台灣見家人，並點名幾位麻六記的直播主一起來台灣為他助陣，恐怕會跟具俊曄強碰！
記者江芷稜/綜合報導
去年11月底，大汪為離婚協議鬧翻，引發床墊之亂，汪小菲曾在微博隔空放話，要立刻飛來台灣與大S會面，一次把話說清楚，結果，媒體全副武裝在機場等待，人根本沒有出現，被網友譏笑「敢說不敢做」，他昨（10）日直播時透露，聽說台灣有人要修理他才沒有出發，但他否認所指的是黑人陳建州，強調自己和黑人關係不錯。
汪小菲有幽閉恐懼症，非常厭惡長期隔離，如今疫情政策鬆綁，不須入住防疫旅館，他這次信誓旦旦，表態春節要飛來台北看家人，並且要帶上母親張蘭直播間的年輕主播群，「你們都辦好簽證，春節和我一起吧，多一個人確實多一份安全」，有意找人壯大聲勢，避免來台孤立無援。
網友預測，汪小菲若真的來台灣，再帶幾個主播一起來，到時候開直播帶貨，鐵定有吃瓜觀眾全程觀賞，肯定會吸引非常大的流量，可說是妥妥地掌握流量密碼。不過，汪小菲的母親張蘭要他別衝動，擔心若他在別人地盤上，恐怕會被教訓，「這是一個大鉤，上鉤就麻煩了，可能祖國都回不來了」，希望粉絲幫忙勸退汪小菲。