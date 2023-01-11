快訊／宋逸民揭真相　批小甜甜撒謊、欺騙：我們名譽全毁

開戰大S！汪小菲放話春節來台　張蘭急勸：可能回不來

▲汪小菲（右圖）放話春節要來台灣見家人，還找了直播主壯大聲勢。（圖／翻攝自大S臉書、汪小菲微博）
▲汪小菲（右圖）放話春節要來台灣見家人，還找了直播主壯大聲勢。（圖／翻攝自大S臉書、汪小菲微博）

記者江芷稜/綜合報導

大S和韓星具俊曄再婚即將滿1年，今年將在台灣一起過年，具俊曄年初四更受邀參與《極限挑戰》表演，登上台北小巨蛋和粉絲們近距離接觸，大S也幫忙轉發消息，幫老公宣傳活動，夫唱婦隨很甜蜜。不過，前夫汪小菲似乎也有動靜，因為疫情阻隔，已經1年多沒來台灣的他，直播時透露春節要飛來台灣見家人，並點名幾位麻六記的直播主一起來台灣為他助陣，恐怕會跟具俊曄強碰！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲汪小菲連線直播主時，要他們跟著一起去台灣。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
▲汪小菲連線直播主時，要他們跟著一起去台灣。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
去年11月底，大汪為離婚協議鬧翻，引發床墊之亂，汪小菲曾在微博隔空放話，要立刻飛來台灣與大S會面，一次把話說清楚，結果，媒體全副武裝在機場等待，人根本沒有出現，被網友譏笑「敢說不敢做」，他昨（10）日直播時透露，聽說台灣有人要修理他才沒有出發，但他否認所指的是黑人陳建州，強調自己和黑人關係不錯。

汪小菲有幽閉恐懼症，非常厭惡長期隔離，如今疫情政策鬆綁，不須入住防疫旅館，他這次信誓旦旦，表態春節要飛來台北看家人，並且要帶上母親張蘭直播間的年輕主播群，「你們都辦好簽證，春節和我一起吧，多一個人確實多一份安全」，有意找人壯大聲勢，避免來台孤立無援。

▲張蘭形容自己是藏獒，如果S媽來中國會一口把她吞了。（圖／翻攝自抖音）
▲張蘭要網友勸退汪小菲，擔心兒子來台灣被欺負。（圖／翻攝自抖音）
網友預測，汪小菲若真的來台灣，再帶幾個主播一起來，到時候開直播帶貨，鐵定有吃瓜觀眾全程觀賞，肯定會吸引非常大的流量，可說是妥妥地掌握流量密碼。不過，汪小菲的母親張蘭要他別衝動，擔心若他在別人地盤上，恐怕會被教訓，「這是一個大鉤，上鉤就麻煩了，可能祖國都回不來了」，希望粉絲幫忙勸退汪小菲。

S媽祝福汪小菲：快結婚！戳中張蘭死穴　網笑：太狠了

汪小菲揮別大S再婚？被拱娶張穎穎　自認：我是行動派

汪小菲Live譙大S「噁心」、具俊曄是罪犯　徐媽媽回擊了

宋逸民忍痛換角？曝小甜甜雙面手法　願公開錄音對質

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀