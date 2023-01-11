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壽山動物寶寶陪你過新年！春節門票開放預購

▲整建後的壽山動物園不僅有嶄新面貌，也多了許多新面孔。（圖／高市府觀光局提供）
▲整建後的壽山動物園不僅有嶄新面貌，也多了許多新面孔。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

壽山動物園去(111)年完工後，羊駝家族便率先在12月誕生羊駝寶寶「白拿鐵」及「白長襪」。高市府觀光局長高閔琳表示， Reopen的新壽山動物園，自試營運後非常受歡迎，但考量動物福祉及遊客入園的遊園品質，採用「門票預購制」，迄今已近8萬人次參觀。年節期間僅除夕(1/21)當天休園，其餘時間不打烊，今（11）日也開放農曆春節門票預購。

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▲壽山動物園11日特開放農曆春節門票預購，每日釋出5000張，可於官網、ibon及kkday三大購票管道。（圖／高市府觀光局提供）
▲壽山動物園11日特開放農曆春節門票預購，每日釋出5000張，可於官網、ibon及kkday三大購票管道。（圖／高市府觀光局提供）
高閔琳指出，在新動物園運動整建期間，動物園先後迎接二趾樹懶、長鼻浣熊、沼林袋鼠、波爾羊、大羚羊、狐獴、絨鼠、黑肚綿羊、山羌、羊駝等31隻動物寶寶出生，讓整建後的壽山動物園不僅有嶄新面貌，也多了許多新面孔。

園方說到，這些新生寶寶們在保育員悉心照料及動物媽媽的陪伴下以暴風般的速度成長。照顧羊駝的保育員吳雪枝表示，羊駝是很可愛又溫馴的動物，有些還很親人；此外，因基因遺傳的多樣性，造成每隻羊駝的毛色或斑塊都不同，如羊駝「拿鐵」媽媽所生的「白拿鐵」就是最好例子；另一隻羊駝媽媽「小黑」所生的「白長襪」，在頭上有一弧形的白毛像戴髮箍，雙腳的白毛彷彿穿上白襪，也都是基因遺傳多樣性的緣故。

高閔琳補充說明，今(11)日開放農曆春節門票預購，每日釋出5000張，可於官網、ibon及kkday三大管道購票。更多遊園資訊，請上壽山動物園臉書粉絲團查詢。

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