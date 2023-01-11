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陳美鳳遭尾隨！「趁開門推她進房」險失身　難忘恐怖陰影

▲陳美鳳（中）透露，一次遭尾隨的經歷，讓她從此留下陰影。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.01.11）
▲陳美鳳（中）透露，一次遭尾隨的經歷，讓她從此留下陰影。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.01.11）

記者吳雨婕/台北報導

「黃金歲月演唱會」將在4月22日、23日兩天登場，今（11）日舉辦記者會，陳美鳳、洪榮宏、龍千玉、王中平、賴慧如與洪都拉斯都現身會場。陳美鳳聊到以前的秀場發生的事情，意外揭露曾差點遭性侵一事。

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陳美鳳分享跑秀場的點滴，透露在30幾歲時，一次演出結束後自己提早回飯店，沒想到竟然被一個男性尾隨，「我一開門他就把我推進去（房間），然後把門反鎖，我大叫『不要過來』，原本還想跑去洗手間，但是怕空間太小作罷，後來也許是有人聽到我的呼叫所以來敲門，服務生開門進來後，那個男的就裝傻。」而這次差點失身的經歷，讓她留下陰影，「那是最恐怖的一次，我現在開門都會等人先走過去。」

▲陳美鳳分享曾經差點遭到性侵的過程。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.01.11）
▲陳美鳳（中）分享曾經差點遭到性侵的過程。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.01.11）
洪榮宏則是自爆，曾經有一次喝醉醒來，發現睡在陳美鳳的浴缸裡，陳美鳳加碼提到，洪榮宏喝醉的時候竟然對著兇猛的羅威那（狗）禱告，「然後他喝醉的時候還會要跟人要牙刷。」

▲陳美鳳第二套穿上林薇老師設計的低胸亮片禮服。（圖／民視提供）
▲陳美鳳透露曾遇到夜襲。（圖／民視提供）


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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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