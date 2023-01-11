白冰冰39年前「激似周子瑜」！網見仙氣嫩照驚呆：真的美
現年67歲的資深藝人白冰冰，日前在花蓮跨年晚會登台演出，並以演歌的方式，重新詮釋日本超夯影劇《初戀》的主題曲《First Love》大受好評。就有網友挖出白冰冰39年前，約29歲的唱片封面照，結果立刻震驚一大票網友，直呼「真的是超美的！」
娛樂中心/綜合報導
臉書社團「報時光｜老派收藏」中，有網友PO出一張白冰冰年輕時候的唱片封面照，寫下「跨年夜最新爆紅的宇多田冰，初戀First Love，1984年的蓋高尚美女！」可以看到，白冰冰一襲純白洋裝，在藍天白雲底下盡情揮舞裙子，給人一種氣質非凡，仙氣散發的氛圍，還真的很像韓國女團「TWICE」的台灣籍成員周子瑜。
照片一出，大家瘋狂留言，「以前真的漂亮，難怪去日本發展」、「年輕時期真的是一朵花」、「這才是最美的TW-ICE啊！」、「演歌天后，日本生活大前輩」、「某個角度有點像鄧麗君耶」、「當年去日本是走偶像路線的。」
對此，白冰冰也在個人臉書親自感謝原PO的分享，有感而發寫下：「謝謝你找到我當年這麼經典的畫面，一轉眼在演藝圈都將近50年了，這張照片也將近40年，看到年輕的自己，飛揚的神情及對未來的憧憬，只想著努力的往上爬，就沒想到爬坡的路上會跌倒，也會摔下來，更沒想到會有殘暴獵人掠奪我的親人生命，致我於萬劫不復…」
白冰冰提到，「一切都過去了，現在的我孑然一身，有人稱讚我高EQ，有人說我大器，其實回首一望，再難的關卡都過去了，我還有什麼好怕的，未來無論是休閒、工作、生活，只要無愧我心，我將用隨心所欲的方式來面對我的人生下半場，敬請各位繼續支持！」（編輯：詹鎰睿）