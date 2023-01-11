李懿為孝親「砸2000萬買2房」 每月4萬房貸讓紅包縮水
節目《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺2022年度總冠軍爭霸戰」將登場，今（11）日錄影前，黃偉晉、小賴（賴晏駒）、李懿和徐謀俊，特地接受媒體訪問，而正當大家分享過年行程，以及準備給長輩的紅包時，李懿也自爆去年底剛砸1000萬出頭，在老家中壢買下人生第二間房。
記者侯家瑜/台北報導
小賴先是自誇包紅包都毫不手軟，每次都包接近6位數犒賞家人，不過下秒一旁的李懿就脫口自己往年都包12萬，不過今年將縮水，因為有一些額外的支出，一問之下，才發現是她去年底已在中壢買下大約42坪的房子孝親，透露幾年前原本也有在老家買好2房，不過擔心家人不夠住，才買下第二間，2間總價大約2000萬。李懿透露原先的店面老家會出租，第一間房也有租客補貼，所以目前每月的房貸大約快4萬，自己則是在北市文山區租房。
黃偉晉、小賴因選秀活動，多了「狼人殺導師」稱號，但2人在總冠軍錄影前，先打預防針表示平常心應戰，黃偉晉謙虛地說：「我本來覺得這個稱號很有壓力，但之後還是一樣玩得還好，所以我也覺得沒關係，不要管這個稱號。」賴晏駒則坦言：「我們當完選秀導師之後就一直被針對，也導致後面遊戲體驗變得很差，也希望大家不要覺得導師就一定要玩得怎麼樣。」
徐謀俊透露今天是他來「凹嗚狼人殺」滿三週年，「我記得第一次來時，我就想著好希望可以變成固定班底，沒想到我今天真的晉級到總冠軍賽，也覺得自己有完成一個目標。」徐謀俊出其不意的玩法，被形容像樂透般會有奇蹟性的表現，他也笑說：「老實說希望今天平安就好。」